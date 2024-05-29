قیمت طلا و سکه امروز نهم خردادماه؛ ریزش ۶۵۰ هزار تومانی سکه

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز چهارشنبه (نهم خردادماه) بازار طلای تهران تا لحظه تنظیم این خبر نسبت به قیمت پایانی روز گذشته (سه شنبه هشتم خردادماه) با کاهش ۶۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز ۳۷ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با افت ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه یک گرمی نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۲ هزار و ۳۴۴ دلار و ۴۸ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران با افزایش شش هزار تومانی به سه میلیون و ۳۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.