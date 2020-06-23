به گزارش خبرنگار مهر، جنگلهای ارسباران یکی از مناطق بکر و دیدنی آذربایجان شرقی است که همه ساله با گرم شدن هوا در چندین نوبت طعمه حریق میشود و خسارات زیادی به دنبال میآورد ولی امسال تهدید جدیدی به نام پروانه دم قوهای درختان این جنگل را در معرض نابودی قرار داده است.
پروانه دم قهوهای آفت برگ خوار است که به درختان جنگلی و درختان میوه حمله میکند. گونه این آفت در جنگلهای ارسباران تعیین شده بود و براساس مطالعه زیستشناسی در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ در نقاط مختلف جنگلهای ارسباران، حشرات بالغ این آفت از اواخر بهار ظاهر شده و پس از جفت گیری، پروانه ماده دستجات تخم خود را پشت برگهای میزبان قرار میدهد.
پس از دوره رشد جنینی، لاروهای سن اول از اوایل مرداد ماه ظاهر شده و در ابتدا از پارانشیم روی برگها تغذیه میکنند. این لاروها ضمن دو مرحله پوست اندازی و تغذیه به تدریج تا شروع فصل سرما با تنیدن تارهای ابریشمی لانهای را ایجاد کرده و تا بهار سال بعد در داخل آن زمستان گذرانی میکنند. در بهار سال بعد لاروهای سن سوم زمستان گذران از لانهها خارج شده و دوباره به تغذیه از برگها و جوانهها شروع میکنند.
در بهار سال بعد لاروهای سن سوم بعد از ۲ تغییر جلد، در لابلای برگها به شفیره تبدیل میشوند. حدود ۲۰ روز بعد پروانههای بالغ ظاهر میشوند و بدین ترتیب آفت یک نسل در سال ایجاد میکند.
این آفت، آفتی بسیار خطرناک و پلی فاژ بوده و اگر در منطقهای طغیان کند میتواند سه سال در آنجا باقی مانده و موجب بی برگ شدن درختان شود.
فیلم از: علی دایلاری
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