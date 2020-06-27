مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند/ اصناف مشخصات خریدار را ثبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت محمد ولی امروز در نشست خبری، اظهار داشت: در حداقل ۴ الی ۵ ماه اخیر ویروس کرونا همه اصناف به خصوص طلا و جواهر را دچار مشکل کرده است، به گونه‌ای که در صنعت طلا تعطیلی کامل ایجاد شد. در واقع ویروس کرونا کل دنیا را در بر گرفته که ما هم از این قاعده مسثتنی نیستیم و صنعت ما را دچار رکود کرد که همچنان اثر آن را می‌بینیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر سکه افزود: آثار شیوع این ویروس را حتی در قیمت اونس جهانی نیز می‌بینیم که می‌توان یکی از دلایل نوسانات را همین ویروس دانست.

محمدولی گفت: اصناف به خصوص صنعت طلا و جواهر وظایف خود را انجام می‌دهند؛ اما در حال حاضر وظیفه دولت و سازمان‌های زیر مجموعه دولت این است که کمک حال اصناف باشند و از لحاظ مالیات، بیمه، چک‌های برگشتی و … به نوعی به اصناف کمک کنند تا این معضل را بتوانیم پشت سر بگذاریم و به روال گذشته بازگردیم.

وی افزود: هر آنچه که نوسان ایجاد شود کسبه دچار مشکل می‌شوند؛ اما صنعت طلا و جواهر به قدری خود را آماده کرده که بتواند به بازار آرامش دهد. نوسانات طلا به درد ما نمی‌خورد بلکه زمانی به نفع صنعت ماست که مبادله و داد و ستد انجام شود.

محمدولی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: علت اینکه مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خود را در صنعت طلا نشان داده این است که باید ۹ درصد کل را از مصرف کننده گرفت و به سازمان امور مالیاتی داد، به همین دلیل برخی از کسبه نتوانستند خود را با این شرایط وفق دهند و برخی مجبور شدند تعطیل کنند. مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر کارشناسی وارد این حوزه شد. نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس از این موضوع دفاع می‌کردند اما وقتی نتایج و نحوه اجرا را دیدند متوجه شدند که این قانون ایراداتی دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر سکه اظهار داشت: ۸۰۰ هزار تومان پول طلای خام است اگر اجرت را در نظر بگیریم در برخی از موارد به بالای ۹۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد و ۹ درصد این مبلغ مقدار بالایی است که موجب رکود در صنعت طلا می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، زمانی به نفع صنعت است که اصل قیمت طلا معاف شود؛ اگر این موضوع اجرا شود رونق به بازار باز می‌گردد. البته ما انتظار داشتیم که از اول سال ۹۹ این مساله اجرایی شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند

در ادامه، محمدولی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا منظور از اپلیکیشن معاملات طلا، همان سامانه‌ای است که وزارت صمت در موضوع آئین‌نامه ماده ۱۴ قانون‌مبارزه با پولشویی باید اجرایی می‌کرد؟ گفت: شاید حدود ۳ یا ۴ سال است که در مورد مبارزه با پولشویی استارت این کار خورده و به همه اصناف اعلام کردند که خریدار و فروشنده هر معامله باید مشخص باشد و با توجه به گران قیمت بودن طلا، این موضوع در این بازار بیشتر مورد توجه است.



این مقام مسئول افزود: ما از اصناف خواهش می‌کنیم، در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند مشخصات افراد درج و حتماً خرید با کارت ملی انجام شود.

وی ادامه داد: به مردم توصیه می‌کنم که به حوزه طلای آب شده وارد نشوند. در حال حاضر تقاضا در این حوزه بیشتر از حوزه مصنوعات طلاست که امیدواریم این رویه تغییر کند.