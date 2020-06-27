پوستر «بهشتی برای ملت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، همزمان با سالروز شهادت آیتالله بهشتی و یارانش در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ از نخستین پوستر مستند «بهشتی برای ملت» رونمایی شد.
مستند ۹۰ دقیقهای «بهشتی برای ملت» با هدف ابهامزدایی از شخصیت سیاسی آیتالله بهشتی میکوشد تا نقش او را در معماری ارکان نظام جمهوری اسلامی تبیین کند.
محتوای این مستند داستانی با استفاده از اسناد و تصاویر منتشر نشده، فیلمهای کمتر دیده شده، مطبوعات و مصاحبههای آرشیوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه و تنظیم شده است.
مستند داستانی «بهشتی برای ملت» به تهیهکنندگی مهدی رمضانی و کارگردانی محمدرضا هراتی، محصول موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که بهزودی نمایش داده خواهد شد.
نظر شما