اثر مشترک انتشارات دانشگاه تهران و اشپرینگر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سومین کتاب ارزشمند استادان دانشگاه تهران بنا به تفاهم‌نامه بین انتشارات دانشگاه و انتشارات اشپرینگر به‌صورت مشترک و با لوگوی دو ناشر منتشر شد.

این کتاب تحت عنوان Archaeology of Iran in the Historical Period توسط عده‌ای از محققان سراسر جهان درباره مهمترین مناطق گهواره تمدن، زیرنظر دکتر کمال‌الدین نیکنامی و علی هژبری به رشته تحریر در آمده است.

این مجموعه بیست و هشت مقاله‌ای بررسی جدیدی از ایران پیش از اسلام، از عیلامی‌ها تا پایان شاهنشاهی ساسانی، شامل تنوعی غنی از مردم و فرهنگ‌های پیش‌روی می‌نهد. از نظر تاریخی، ایران پلی میان فرهنگ‌های نخستین خاور نزدیک و جهان کلاسیک متأخر مدیترانه بود و تأثیری ژرف بر روی وجوه سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی جهان باستان داشت. این کتاب توسط محققان بین‌المللی و عمدتاً در زمینه باستان‌شناسی کاربردی نوشته شده است و از منظر تاریخی، قطعات مهمی از رمز و راز هویت ملی فرهنگ ایرانی را ارائه می‌دهد.

این اثر فاخر، با آشکار کردن غنا و شکوه جامعه باستانی ایران - اطلاعات غنی باستان‌شناسی و صنایع پیشرفته هنری که پیش‌تر، بسیاری از آنها در خارج از ایران، هرگز معرفی نشده است، به زیبایی گستره‌ای از پژوهش‌ها در زمینه جنبه‌های ویژه باستان‌شناسی ایران فرا روی می‌نهد و بدین ترتیب نشان می‌دهد که چرا شاهکارهای هنری ایرانیان باستان، از بهترین نمونه‌هایی است که تاکنون ارائه شده است. افزون بر این، نویسندگان بررسی می‌کنند که باستان‌شناسی چگونه ما را از گذشته فرهنگی‌مان آگاه می‌کند و چه چیزی در این منطقه مهم هنوز نامکشوف مانده است.