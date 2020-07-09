حجاب فارغ از مسئله دین، یک ضرورت عقلانی و انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در ارتباط مجازی با مراسم تجمع بزرگ دختران انقلاب که عصر امروز در مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد، گفت: حجاب پیش از آنکه یک موضوع مذهبی باشد، یک موضوع انسانی است و در جوامع مختلف نیز وجود دارد.

وی افزود: از تمامی دختران انقلاب تقاضا می‌کنم که در صحنه حضور داشته باشند و از حجاب به صورت عقلانی دفاع کنند. از دختران می‌خواهم پیش از آنکه حجاب را به صورت یک موضوع دینی مطرح کنید آن را به عنوان یک ضرورت عقلانی ترویج دهند.

وی تاکید کرد: حجاب پیش از دین بر ما واجب بوده چراکه جلوه حیا است و پیش از آنکه یک موضوع مرتبط با دین باشد، یک مسئله انسانی است. امروزه نیاز است به فواید عقلانی حجاب در جامعه و ضرورت اجتماعی آن بپردازیم.

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان ابراز داشت: شاید برخی بگویند حجاب دشوار است اما حجاب یک ضرورت انسانی برای بانوان است، همانطور که در حال حاضر ماسک برای همه سخت و در عین حال لازم است حجاب نیز یک ضرورت است.

وی عنوان کرد: حتی اگر دین و قانون هم برای حجاب حکمی نداده بود، باز هم باید برای ایستادگی در برابر دشمنان و حفظ سلامت جامعه حجاب لازم بود. امروزه دشمنان ما می‌خواهند حجاب را تنها به عنوان یک موضوع عقیدتی مطرح و مرزهای فرهنگی ما را تهدید کنند.

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان ادامه داد: باید از جامعه به دلیل کم کاری مسئولین، نهادهای فرهنگی و رسانه ملی در زمینه ترویج حجاب عذرخواهی کنیم اما از بانوان جامعه تشکر می‌کنیم که با وجود تمام کم کاری‌ها باز هم نسبت به حجاب توجه دارند.

وی تاکید کرد: اگر برخی افراد نیز حجاب خوبی ندارند نباید سو تفاهمی برای مردم ایجاد شود چراکه حتماً دلیل این امر کم کاری ما و جامعه بوده است. در صورتی که این نقص‌ها رفع شود حتماً آن افراد از محجبه ترین افراد جامعه خواهند بود.