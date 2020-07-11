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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

صبح امروز صورت گرفت؛

نشست وزیر علوم با روسای دانشگاهها

نشست وزیر علوم با روسای دانشگاهها

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم گفت: در نشست مجازی روسای دانشگاه ها با وزیر علوم، نحوه فعالیت های آموزشی و ظرفیت های خوابگاهی و نحوه ارائه خوابگاه ها در سال تحصیلی جدید بررسی می شود.

علیرضا عبدالهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای نشست (مجازی) روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم حال برگزاری است گفت: بحث اصلی نشست درباره برنامه ریزی برای ارائه آموزش ها، در سال تحصیلی جدید است.

وی ادامه داد: در این نشست بر دو محور اصلی تاکید شده است که توسط معاونان آموزشی و دانشجویی وزیر علوم ارائه می شود، محور اول درباره چگونگی ارائه آموزش ها، برگزاری کلاس ها، و استمرارشیوه های آموزش الکترونیک در سال تحصیلی جدید است که توسط دکتر علی خاکی صدیق معاون آموشی وزیر علوم ارائه می شود.

مدیر روابط عمومی وزارت علوم افزود: محور دوم نیز درباره ظرفیت خوابگاه ها در سال تحصیلی جدید و نحوه ارائه خوابگاه ها به دانشجویان است که توسط دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان ارائه خواهد شد.

کد مطلب 4970700
زهرا سیفی

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    نظرات

    • نرگس IR ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      وزیر علوم چرا هر لحظه ی حرف میزنی؟ خودتون گفتید ک آزمون برگزار میشه باز الان این حرفا چیه ک لغو شده.... این انصافه ک فقط سه روز مونده ب آزمون دکترا.... لغوش می کنید آره؟؟؟ این انصافه.... ب ما رحم کنید

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