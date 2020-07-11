به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود رشد قیمت انواع کالاها از جمله میوه و تره بار، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران تلاش کرده تا جای ممکن با کنترل نرخهای محصولات خود به تثبیت قیمت بازار کمک کرده و از طریق حمایت از سبد خرید خانوادهها، امکان خریداری محصولات مورد نیاز خانوارهای شهری را از میادین میوه و تره بار فراهم کند.
در این میان، هنوز ۳۲ قلم محصول در میادین میوه و تره بار عرضه میشوند که امکان خرید آنها با پرداخت یک اسکناس ۵ هزار تومانی وجود دارد و شهروندان میتوانند با قیمتهای به مراتب کمتر از سطح شهر، آنها را از این مراکز خریداری کنند.
۳۲ محصول میادین میوه و تره بار که قیمت آنها ارزانتر از ۵ هزار تومان است، به شرح زیر اعلام شدهاند.
۱- خربزه آناناسی (دستنبو)؛ هر کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان
۲- خربزه گرمساری؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
۳- خربزه مشهدی؛ هر کیلوگرم ۴,۷۰۰ تومان
۴- طالبی؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان
۵- گرمک؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان
۶- جانا؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان
۷- ملون؛ هر کیلوگرم ۳,۴۰۰ تومان
۸- هندوانه؛ زیر ۴ کیلوگرم ۲,۱۰۰ تومان و بالای ۴ کیلوگرم ۲,۹۰۰ تومان
۹- بادمجان معمولی؛ هر کیلوگرم ۳,۶۰۰ تومان
۱۰- بادمجان ممتاز؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان
۱۱- بادمجان دلمه؛ هر کیلوگرم ۴ هزار تومان
۱۲- پیاز زرد؛ هر کیلوگرم ۲,۲۰۰ تومان
۱۳- پیاز قرمز؛ هر کیلوگرم ۲,۲۰۰ تومان
۱۴- پیاز سفید؛ هر کیلوگرم ۲,۳۰۰ تومان
۱۵- خیار چنبر؛ هر کیلوگرم ۳,۲۰۰ تومان
۱۶- خیار کوتاه؛ هر کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان
۱۷- خیار رسمی؛ هر کیلوگرم ۳,۹۰۰ تومان
۱۸- خیار رویال؛ هر کیلوگرم ۳,۹۰۰ تومان
۱۹- خیار گلخانهای؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
۲۰- ذرت معمولی؛ هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان
۲۱- سبزی دستهای جور؛ هر کیلوگرم ۳,۴۰۰ تومان
۲۲- سیب زمینی؛ هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان
۲۳- غوره آبگیری؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
۲۴- کاهو پیچ سالادی؛ هر کیلوگرم ۴,۴۰۰ تومان
۲۵- کاهو رسمی پاک کرده؛ هر کیلوگرم ۲,۹۰۰ تومان
۲۶- کدو مسمایی؛ هر کیلوگرم ۴,۹۰۰ تومان
۲۷- کلم سفید؛ هر کیلوگرم ۱,۹۰۰ تومان
۲۸- کلم قرمز؛ هر کیلوگرم ۱,۹۰۰ تومان
۲۹- گل کلم؛ هر کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان
۳۰- گوجه فرنگی بوتهای؛ هر کیلوگرم ۲,۸۰۰ تومان
۳۱- گوجه فرنگی گلخانهای؛ هر کیلوگرم ۳,۲۰۰ تومان
۳۲- هویج؛ هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان
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