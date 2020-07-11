به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود رشد قیمت انواع کالاها از جمله میوه و تره بار، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران تلاش کرده تا جای ممکن با کنترل نرخ‌های محصولات خود به تثبیت قیمت بازار کمک کرده و از طریق حمایت از سبد خرید خانواده‌ها، امکان خریداری محصولات مورد نیاز خانوارهای شهری را از میادین میوه و تره بار فراهم کند.

در این میان، هنوز ۳۲ قلم محصول در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند که امکان خرید آنها با پرداخت یک اسکناس ۵ هزار تومانی وجود دارد و شهروندان می‌توانند با قیمت‌های به مراتب کمتر از سطح شهر، آنها را از این مراکز خریداری کنند.

۳۲ محصول میادین میوه و تره بار که قیمت آنها ارزان‌تر از ۵ هزار تومان است، به شرح زیر اعلام شده‌اند.

۱- خربزه آناناسی (دستنبو)؛ هر کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان

۲- خربزه گرمساری؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان

۳- خربزه مشهدی؛ هر کیلوگرم ۴,۷۰۰ تومان

۴- طالبی؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان

۵- گرمک؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان

۶- جانا؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان

۷- ملون؛ هر کیلوگرم ۳,۴۰۰ تومان

۸- هندوانه؛ زیر ۴ کیلوگرم ۲,۱۰۰ تومان و بالای ۴ کیلوگرم ۲,۹۰۰ تومان

۹- بادمجان معمولی؛ هر کیلوگرم ۳,۶۰۰ تومان

۱۰- بادمجان ممتاز؛ هر کیلوگرم ۴,۳۰۰ تومان

۱۱- بادمجان دلمه؛ هر کیلوگرم ۴ هزار تومان

۱۲- پیاز زرد؛ هر کیلوگرم ۲,۲۰۰ تومان

۱۳- پیاز قرمز؛ هر کیلوگرم ۲,۲۰۰ تومان

۱۴- پیاز سفید؛ هر کیلوگرم ۲,۳۰۰ تومان

۱۵- خیار چنبر؛ هر کیلوگرم ۳,۲۰۰ تومان

۱۶- خیار کوتاه؛ هر کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان

۱۷- خیار رسمی؛ هر کیلوگرم ۳,۹۰۰ تومان

۱۸- خیار رویال؛ هر کیلوگرم ۳,۹۰۰ تومان

۱۹- خیار گلخانه‌ای؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان

۲۰- ذرت معمولی؛ هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان

۲۱- سبزی دسته‌ای جور؛ هر کیلوگرم ۳,۴۰۰ تومان

۲۲- سیب زمینی؛ هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان

۲۳- غوره آبگیری؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان

۲۴- کاهو پیچ سالادی؛ هر کیلوگرم ۴,۴۰۰ تومان

۲۵- کاهو رسمی پاک کرده؛ هر کیلوگرم ۲,۹۰۰ تومان

۲۶- کدو مسمایی؛ هر کیلوگرم ۴,۹۰۰ تومان

۲۷- کلم سفید؛ هر کیلوگرم ۱,۹۰۰ تومان

۲۸- کلم قرمز؛ هر کیلوگرم ۱,۹۰۰ تومان

۲۹- گل کلم؛ هر کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان

۳۰- گوجه فرنگی بوته‌ای؛ هر کیلوگرم ۲,۸۰۰ تومان

۳۱- گوجه فرنگی گلخانه‌ای؛ هر کیلوگرم ۳,۲۰۰ تومان

۳۲- هویج؛ هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان