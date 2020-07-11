دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران استان بوشهر ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دهقانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران برای سال جاری توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه و به فرمانداریهای استان بوشهر ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه این دستورالعمل مبنای محاسبه حقوق و مزایای دهیاران در سال جاری است افزود: حداقل مزد روزانه دهیاران تماموقت، از ابتدای سال تا پایان خرداد روزانه ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال و از ابتدای تیر ماه تا پایان سال، به میزان ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال تعیین شدهاست.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر بیان کرد: حقوق و مزایای دهیاران شامل حقوق مبنا، حقوق پایه، افزایش سنواتی، مزایای سرپرستی، کمک هزینه عائلهمندی، کمک هزینه اقلام مصرفی و کمک هزینه مسکن است.
دهقانی یادآور شد: همچنین طبق سنوات گذشته، به دهیاران واجد شرایط، فوقالعادهای تحت عنوان «فوقالعاده کارایی» متناسب با درآمد دهیاری، میزان کارایی و بهرهوری دهیار و اجرای عملیات عمرانی دهیاری حسب شاخصهای مندرج در ماده ۷ با عنوان ارزیابی عملکرد دهیاریها و پیشرفت عملیات عمرانی، پس از تأیید دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قابل پرداخت است.
وی افزود: به دهیارانی که دورههای آموزشی مورد تأیید مرکز مطالعاتِ برنامهریزی شهری و روستایی را اخذ کرده باشند، فوقالعادهای با عنوان پاداش آموزش محاسبه و پرداخت میشود.
دهقانی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری سوابق دهیارانی که دارای بیش از یکسال سابقه هستند بر اساس ارقام مندرج در مصوبات مذکور، محاسبه و پایه سنوات با لحاظ سوابق دهیاران، پرداخت خواهد شد.
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