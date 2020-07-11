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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۸

لایحه«تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت

لایحه«تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت

مراحل بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور با عنوان «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، موضوع ایجاد سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، طی مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ شورای‌عالی اداری مورد موافقت قرار گرفت.

مطابق این تصویب‌نامه، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل می‌شود و تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین المللی را دنبال می‌کند.

طبق این لایحه پیشنهادی، رئیس این سازمان با حکم وزیر کشور و به عنوان معاون وی منصوب می‌گردد. هم‌چنین، سازمان مورد اشاره، به عنوان مؤسسه دولتی و طبق اساسنامه و آیین‌نامه های مالی، اداری و استخدامی خاص خود که به پیشنهاد وزارت کشور، تهیه و به تصویب دولت می‌رسد، اداره می‌شود.

با طی مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، روند مطالعه کلیه مواد آن در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ تیر کمیسیون به پایان رسید و جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه اصلی کمسیون سیاسی-دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و با حضور سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور و دیگر نمایندگان وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و حسن عدل تهرانی، دبیر کمیسیون روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

کد مطلب 4971257
طیبه بیات

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