نهاد از برنامه های نخبگان دانشگاهی با موضوع حجاب حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نگاه ما به موضوع حجاب و مسائل مرتبط به آن نباید ناظر به یک روز، یک هفته و یا یک همایش باشد. امروز دشمن با تمام سعی خود در جهت تخریب جایگاه حجاب در نظر جوانان ما به میدان آمده و فعالیت خودش را به یک روز خاص و یا یک برنامه خاص متوقف نمیکند.
وی ادامه داد: در مواجهه با مسائل مرتبط به این موضوع، نباید تک عاملی نگاه کرد. اگر در خصوص حجاب فقط بر بُعد قانونی آن توجه کردیم و از ابعاد دیگر، همچون اقناعسازی، فرهنگسازی، ارائه الگوی متناسب با سلیقه جوانان و یا حتی ساختار اقتصادی غافل شدیم، عملا نمیتوانیم به نتایج دلخواه خود برسیم.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: لذا در بُعد قانونی هم اگر قرار است نظارت، هدایت و یا برخوردی صورت بگیرد، بهتر آن است که در مرحله طراحی، تولید، توزیع و عرضه باشد؛ یعنی پیش از استفاده یک جوان از یک لباس.
وی ادامه داد: در خصوص حجاب، نخبگان دانشگاهی به سمت برگزاری برنامههای اقناعی، گفتوگو محور و البته دقیق و به دور از جوزدگی بروند که نهاد نمایندگی در دانشگاهها خود را موظف به حمایت از این برنامهها میداند. این برنامهها میتواند در تعمیق و تثبیت نگاه جوانان به حجاب و لزوم رعایت آن، موثر باشد.
حجت الاسلام رستمی افزود: بارها، دانشجویان دختر، از نبود لباس متناسب با اصول شرعی و عرفی در بازار، گله کردهاند؛ جوانان متعهد و علاقهمند به هنر، به عرصه طراحی لباسهای متناسب با شأن زن و دختر ایرانی ورود پیدا کنند و مسئولین نیز در این مسیر حمایت از طراحان و تولیدکنندگان این لباسها را برعهده بگیرند.
ی ادامه داد: همچنین مسئولین امور فرهنگی، وظیفه خودشان بدانند که در خصوص نظارت و ساماندهی تولید محتوا بر بسترهای رسانهای غیر رسمی، همچون VOD ها و اینستاگرام، ورود جدیتری داشته باشند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری افزود: خانوادهها نیز نقش موثری در کاهش اثرات مخرب ماهواره و یا فضای مجازی دارند. افزایش فاصله میان فرزندان و والدین، موجب شده تا بسترهای این چنینی به مأمن نوجوانان و جوانان تبدیل شوند. خانوادهها با تعمیق نگاههای تربیتی خودشان و افزایش روابط دوستانه میان خود و فرزندانشان میتوانند نقش موثری در هویتیابی نوجوانان و جوانان ایفا کنند تا این آیندهسازان کشور، هویت خود را مبتنی بر تعاریف غربی و نئولیبرالی تعریف نکنند.
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