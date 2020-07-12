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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها؛

نهاد از برنامه های نخبگان دانشگاهی با موضوع حجاب حمایت می کند

نهاد از برنامه های نخبگان دانشگاهی با موضوع حجاب حمایت می کند

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اعلام کرد: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها خود را موظف به حمایت از برنامه های نخبگان دانشگاهی با موضوع حجاب می داند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نگاه ما به موضوع حجاب و مسائل مرتبط به آن نباید ناظر به یک روز، یک هفته و یا یک همایش باشد. امروز دشمن با تمام سعی خود در جهت تخریب جایگاه حجاب در نظر جوانان ما به میدان آمده و فعالیت خودش را به یک روز خاص و یا یک برنامه خاص متوقف نمی‌کند.

وی ادامه داد: در مواجهه با مسائل مرتبط به این موضوع، نباید تک عاملی نگاه کرد. اگر در خصوص حجاب فقط بر بُعد قانونی آن توجه کردیم و از ابعاد دیگر، همچون اقناع‌سازی، فرهنگ‌سازی، ارائه الگوی متناسب با سلیقه جوانان و یا حتی ساختار اقتصادی غافل شدیم، عملا نمی‌توانیم به نتایج دلخواه خود برسیم.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: لذا در بُعد قانونی هم اگر قرار است نظارت، هدایت و یا برخوردی صورت بگیرد، بهتر آن است که در مرحله طراحی، تولید، توزیع و عرضه باشد؛ یعنی پیش از استفاده یک جوان از یک لباس.

وی ادامه داد: در خصوص حجاب، نخبگان دانشگاهی به سمت برگزاری برنامه‌های اقناعی، گفت‌وگو محور و البته دقیق و به دور از جوزدگی بروند که نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها خود را موظف به حمایت از این برنامه‌ها می‌داند. این برنامه‌ها می‌تواند در تعمیق و تثبیت نگاه جوانان به حجاب و لزوم رعایت آن، موثر باشد.

حجت الاسلام رستمی افزود: بارها، دانشجویان دختر، از نبود لباس متناسب با اصول شرعی و عرفی در بازار، گله کرده‌اند؛ جوانان متعهد و علاقه‌مند به هنر، به عرصه طراحی لباس‌های متناسب با شأن زن و دختر ایرانی ورود پیدا کنند و مسئولین نیز در این مسیر حمایت از طراحان و تولیدکنندگان این لباس‌ها را برعهده بگیرند.

ی ادامه داد: همچنین مسئولین امور فرهنگی، وظیفه خودشان بدانند که در خصوص نظارت و سامان‌دهی تولید محتوا بر بسترهای رسانه‌ای غیر رسمی، همچون VOD ها و اینستاگرام، ورود جدی‌تری داشته‌ باشند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری افزود: خانواده‌ها نیز نقش موثری در کاهش اثرات مخرب ماهواره و یا فضای مجازی دارند. افزایش فاصله میان فرزندان و والدین، موجب شده تا بسترهای این چنینی به مأمن نوجوانان و جوانان تبدیل شوند. خانواده‌ها با تعمیق نگاه‌های تربیتی خودشان و افزایش روابط دوستانه میان خود و فرزندان‌شان می‌توانند نقش موثری در هویت‌یابی نوجوانان و جوانان ایفا کنند تا این آینده‌سازان کشور، هویت خود را مبتنی بر تعاریف غربی و نئولیبرالی تعریف نکنند.

کد مطلب 4971760
زهرا سیفی

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