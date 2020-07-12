آغاز تمرینات تیم کشتی فرنگی‌ ترکیه در یک اردوگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، تیم کشتی فرنگی ترکیه تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی خود را در یک اردوگاه آغاز کرده اند.

«صالح بورا» سرمربی این تیم در مورد نحوه تمرین کشتی گیران گفت: با توجه به اینکه انتظار داریم اتحادیه جهانی تقویم نهایی خود را در مورد برگزار شدن مسابقات در ماه های آینده اعلام کند، به منظور حفظ آمادگی کشتی گیران، برنامه های بدنسازی و آمادگی جسمانی را برای آن ها درنظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: البته در طول این اردو، کشتی‌گیران تمرین بر روی تشک را انجام نخواهند داد و تمرکز ما بر روی دویدن و تمرینات فیزیکی است.