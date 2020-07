قدرت انتشار کرونا ویروس در شکل جدید چند برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در صفحه اینستاگرامی خود در خصوص کرونا ویروس مطلبی منتشر کرد.

مطلب منتشر شده به شرح زیر است:

«تحقیقات جدید حاکی از آن است که ویروس کرونا در یک جهش جدید از فرم D۶۱۴ به G۶۱۴ تغییر شکل داده است. یافته‌های جدید «دکتر کوربر» از آزمایشگاه ملی لس آلاموس و همکارانش تحت عنوان Tracking changes in SARS-CoV-۲ Spike: evidence that D۶۱۴G increases infectivity of the COVID-۱۹ virus که به تازگی در مجله Cell منتشر شده است، نشان می‌دهد ویروس کرونا، تحت تاثیر این تغییر کوچک اما موثر، بسیار راحت تر به سلول‌ها وصل شده و به آنها ورود کرده و در دستگاه تنفسی فوقانی - بینی، سینوس‌ها و گلو سریع‌تر تکثیر می‌شود.

پژوهشگران در این مطالعه علاوه بر اینکه توالی ژنتیکی بیشتری را بررسی کرده‌اند، آزمایشاتی را نیز روی حیوان، انسان و سلول‌ها انجام داده‌اند.

جهش جدید ویروس کرونا از فرم D۶۱۴ به G۶۱۴ که در اروپا شناسایی شده و به نقاط دیگر گسترش یافته، پروتئین SPIKE را که مسئول ورود ویروس به داخل سلول‌ها است، تحت تاثیر قرار داده است.

این جهش، برای اولین بار در اوایل ماه آوریل مورد توجه تیم مطالعاتی قرار گرفت و آنها الگویی مشابه در سطوح مختلف جغرافیایی (ملی، منطقه‌ای، شهری و محلی) مشاهده کردند.

به گفته دکتر دیوید مونتفیور از محققان این مطالعه، این جهش، عفونی بودن نسخه جدید ویروس را ۳ تا ۹ برابر کرده است.

جهش ویروس کرونا به فرم جدید، به خوبی نشان می‌دهد که این ویروس یک دشمن نیرومند است، اما خوشبختانه داده‌های بالینی تیم تحقیقاتی دکتر کوربر و همکارانش حاکی است که با وجود عفونی‌تر شدن ویروس، شدت بیماری یا کشندگی آن در فرم جدید، بیشتر از فرم اولیه نشده است.

محققان تاکید کرده‌اند با توجه به اینکه شکل جدید ویروس سریع‌تر از فرم اولیه آن منتقل خواهد شد، خواه این نتیجه گیری در نهایت تایید شود یا خیر، این تغییر، ارزش توصیه‌های لازم شامل استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را نشان می‌دهد.

تحقیقات بیشتری لازم است تا مشخص شود که آیا این جهش جدید باعث ایجاد تغییراتی در روند همه گیری بیماری کووید ۱۹ خواهد شد یا نه؟»