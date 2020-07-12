روحانی درگذشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت امیر سرتیپ خلبان «هوشنگ صدیق» فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این فرمانده و خلبان رشید، طی سالیان متمادی با حضور اثرگذار در عرصه‌های مختلف دفاعی و نیز در زمینه خودکفایی کشور در تولید تجهیزات صنایع هوایی، کارنامه‌ای درخشان از خود به یادگار گذاشت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این فرمانده و خلبان رشید، طی سالیان متمادی با حضور اثرگذار در عرصه‌های مختلف دفاعی کشور به خصوص در مقطع حساس دوران دفاع مقدس و همچنین در زمینه خودکفایی کشور در تولید تجهیزات صنایع هوایی، کارنامه‌ای درخشان از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به ملت ایران، همه همرزمان ایشان در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با شهدای دفاع مقدس و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران