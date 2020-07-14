استان البرز در وضعیت قرمز است/ بیماران در انتظار تخت ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش پور اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در البرز ۱۰ هزار و ۴۵۷ نفر در کل استان بستری شدند که از این تعداد ۹ هزار و ۳۳۴ نفر ترخیص شدند اما در حال حاضر ۵۸۹ نفر کماکان بستری هستند.

وی افزود: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۷ نفر بستری و ۱۱۴ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه با روند رو به رشد ابتلای مردم به این بیماری مواجه هستیم، گفت: ۵۹ نفر در بیمارستان‌های استان با استفاده از دستگاه‌های تنفسی در حال مراقبت هستند و ۳۹ نفر در شرایط انتظار تخت ویژه بسر می‌برند.

درویش پور یادآور شد: در موج اول بیماری که پیک آن از ۲۳ اسفند ماه آغاز شد ۵۰۴ نفر به این بیماری مبتلا شدند این در حالی بود که به رغم برخی فاکتورها از جمله؛ تراکم بالای جمعیتی، محل تردد ۱۴ استان کشور، حاشیه نشینی بالای استان میزان مبتلایان نسبت به موج دوم بسیار کمتر بوده است که علت آن نیز همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم در این راستا بود.

وی خطاب به شهروندان بار دیگر تاکید کرد: قصد نگرانی و ایجاد ترس در مردم را نداریم اما باید واقعیت‌ها را به آنان گفت. اگر شهروندان همانند مرحله اول نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک همت کنند در کنار برنامه‌ها و مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا می‌توانیم بر این بیماری غلبه کرده و نسبت به شیوع و کنترل آن موفق عمل کنیم.

جانشین ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان البرز گفت: شرایط فعلی بیمارستان‌های استان، توان کادر بهداشت و درمان، محدودیت‌های مواد اولیه در تهیه ماسک و … پاسخگوی نیاز وضعیت فعلی بیماری نیست بنابراین تنها همکاری و مشارکت مردم است که می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

به گفته درویش پور با توجه به اینکه تاکنون درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است همگی باید با مشارکت و همدلی در استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی همت کنیم تا بیش از این شاهد مرگ و ابتلای عزیزانمان به این بیماری نباشیم.