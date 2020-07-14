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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

دسته‌های عزاداری در محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعال می‌شوند

دسته‌های عزاداری در محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعال می‌شوند

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: با فعال کردن دسته‌های عزاداری در ایام محرم ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی شور حسینی را ایجاد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد زهرایی روز سه شنبه در نشست با اعضای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مسئولان هیئت‌های شاخص شهر قزوین که در حسینیه آستان مقدس چهار انبیای قزوین برگزار شد اظهار داشت: مهمترین دغدغه ما حفظ شور حسینی در ایام محرم به هر شکل ممکن است و تلاش می‌کنیم مراسم محرم و صفر در کنار رعایت پروتکل‌های بهداشتی به عنوان مطالبه جدی هیئت‌های مذهبی و دلدادگان سیدالشهداء (ع) به شایستگی برگزار شود.

وی بیان کرد: دعای توسل با مضامین بلندی که دارد، در حقیقت توجه به اهل بیتی است که محبوب الهی هستند و بسیار سفارش شده با دعای توسل، مشکلات و گره‌های زندگی را باز کنیم و این روزها که درگیر ویروس کرونا هستیم باید جایگاه توسل به اهل بیت (ع) در این شرایط را برای مردم تبیین و تشریح کنیم.

زهرایی یادآور شد: در این ایام که کرونا در زندگی همه ریشه دوانده و نگرانی مردم را موجب شده به نظر می‌رسد برگزاری دعای توسل کم رنگ شده و کافی نبوده در حالی که دعاها می‌تواند آراتم بخش و تسکین دهند و راهگشا باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: نقش صدا و سیما، مداحان و فعالان فرهنگی در این شرایط بسیار مؤثر و تعیین کننده است و اگر به موقع و اصولی اطلاع رسانی کنیم مردم بدون واهمه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم شرکت می‌کنند.

زهرایی گفت: در این شرایط حساس همچنان رعایت مسائل بهداشتی در رأس همه امور قرار دارد، لذا تاکید جدی داریم در گرفتاری‌ها و مشکلات از دعا و توسل به معصومین غفلت نکنیم.

حفظ شور حسینی در ایام محرم ضروری است

وی اظهار داشت: در ایام محرم و صفر حفظ شور و حماسه حسینی ضروری است و با فضا سازی در این ایام می‌توان با راه اندازی موکب و ایستگاه سلامت با عنوان «موکب سلامت» همه هیئت‌ها را پای کار آورد و در امور مشارکت داد زیرا رسالت هیئت‌های مذهبی فقط سینه زنی نیست.

زهرایی اضافه کرد: با همکاری هیئت‌های مذهبی باید حالت حماسی و شور و شعور لازم در ایام محرم حفظ شود و متناسب با شأن و منزلت این ماه برنامه ریزی کنیم و از فضای رسانه‌ای هم استفاده شود.

وی گفت: برگزاری مراسم محرم در محیط‌های باز از دیگر راهکارها برای پیگیری از انتشار ویروس است و انتظار می‌رود هر هیئتی در محله خود در محیط باز برنامه‌های خود را انجام دهد و با راه اندازی دسته‌های حسینی شور لازم را در این ایام ایجاد کند.

کد مطلب 4973639

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