به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد زهرایی روز سه شنبه در نشست با اعضای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مسئولان هیئتهای شاخص شهر قزوین که در حسینیه آستان مقدس چهار انبیای قزوین برگزار شد اظهار داشت: مهمترین دغدغه ما حفظ شور حسینی در ایام محرم به هر شکل ممکن است و تلاش میکنیم مراسم محرم و صفر در کنار رعایت پروتکلهای بهداشتی به عنوان مطالبه جدی هیئتهای مذهبی و دلدادگان سیدالشهداء (ع) به شایستگی برگزار شود.
وی بیان کرد: دعای توسل با مضامین بلندی که دارد، در حقیقت توجه به اهل بیتی است که محبوب الهی هستند و بسیار سفارش شده با دعای توسل، مشکلات و گرههای زندگی را باز کنیم و این روزها که درگیر ویروس کرونا هستیم باید جایگاه توسل به اهل بیت (ع) در این شرایط را برای مردم تبیین و تشریح کنیم.
زهرایی یادآور شد: در این ایام که کرونا در زندگی همه ریشه دوانده و نگرانی مردم را موجب شده به نظر میرسد برگزاری دعای توسل کم رنگ شده و کافی نبوده در حالی که دعاها میتواند آراتم بخش و تسکین دهند و راهگشا باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: نقش صدا و سیما، مداحان و فعالان فرهنگی در این شرایط بسیار مؤثر و تعیین کننده است و اگر به موقع و اصولی اطلاع رسانی کنیم مردم بدون واهمه و رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراسم شرکت میکنند.
زهرایی گفت: در این شرایط حساس همچنان رعایت مسائل بهداشتی در رأس همه امور قرار دارد، لذا تاکید جدی داریم در گرفتاریها و مشکلات از دعا و توسل به معصومین غفلت نکنیم.
حفظ شور حسینی در ایام محرم ضروری است
وی اظهار داشت: در ایام محرم و صفر حفظ شور و حماسه حسینی ضروری است و با فضا سازی در این ایام میتوان با راه اندازی موکب و ایستگاه سلامت با عنوان «موکب سلامت» همه هیئتها را پای کار آورد و در امور مشارکت داد زیرا رسالت هیئتهای مذهبی فقط سینه زنی نیست.
زهرایی اضافه کرد: با همکاری هیئتهای مذهبی باید حالت حماسی و شور و شعور لازم در ایام محرم حفظ شود و متناسب با شأن و منزلت این ماه برنامه ریزی کنیم و از فضای رسانهای هم استفاده شود.
وی گفت: برگزاری مراسم محرم در محیطهای باز از دیگر راهکارها برای پیگیری از انتشار ویروس است و انتظار میرود هر هیئتی در محله خود در محیط باز برنامههای خود را انجام دهد و با راه اندازی دستههای حسینی شور لازم را در این ایام ایجاد کند.
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