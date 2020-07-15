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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۲

پنجره مهر؛

لهجه رومی نمای ساختمان‌های ایرانی در تبریز

لهجه رومی نمای ساختمان‌های ایرانی در تبریز

تبریز- رخت رومی، چند سالی است که بر تن ساختمان‌های ایرانی نشسته است؛ نمایی که کارشناسان آن‌را فاقد ارزش معماری و جامعه‌شناسان آن‌را مغایر با فرهنگ اسلامی ایرانی و مروج اشرافی‌گری می‌دانند.

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خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بهنام عبداللهی، امیر صادقی: حالا در سال ۱۳۹۹، جز تابلوهای سبزرنگ بزرگ ورودی شهر، اینجا چیزی شما را یاد شهر خانه‌های تودرتوی قدیمی نمی‌اندازد.

تبریز، شهر خانه امیرنظام گروسی، خانه نیکدل، خانه علی مسیو، خانه بهنام، خانه حیدرزاده و…، در معماری حرف‌های فیروزه‌ای زیادی برای زدن دارد، اما حالا لهجه رومی غلیظی پیداکرده است. سنگ، مهم‌ترین ابزار طراحی نماهای ساختمان شده؛ نماهایی که عده‌ای دیدنی می‌نامند اما قدیمی‌ها می‌گویند: «دیدنی شده، اما زیستنی نه.»

نمای رومی از بالاترین نقطه شهر گرفته تا مناطق کم برخوردار رخنه کرده و صدماتی به سنگینی سنگ‌هایش، به هویت ایرانی‌اسلامی شهر زده است.

مسافران خارجی که با هدف دیدن نمای منحصربه‌فرد مانند مسجد کبود و یا مسجد جامع یا دیوار ارک و یا خانه‌های تاریخی به این شهر سفر کرده‌اند، ناراحت هستند که هیچ عکس سلفی در هیچ کجای شهر نمی‌تواند «تبریز بودن» این شهر را به رخ بکشد؛ گشتی نیم‌ساعته در مرکز شهر نشان می‌دهد آن‌ها حق‌دارند.

کد مطلب 4973694

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    نظرات

    • سید علی IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      7 0
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      حالا مثلا تو تهرون که به ضرب و زور شهرداری ها، بخشی از نما را آجر کرده اند، خیلی قشنگ و دلفریب و اصیل و مذهبی شده؟!!
      • IR ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
        1 0
        تاره درکشور مدعی تمدن در دنیا بناهای مهم مانند مساجد، پل ها و یا آثار قدیمی تماما معماری آسیای میانه را دارند و خوب سلجوقیها، غزنویها، خوارزمشاهیان و خاندان عثمانی مسیحی تبار صفویه در ایران حکومت کردند
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      5 0
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      منطقه آذربایجان بدلیل وجود معادن سنگ مرمر بیشتر در نماهای ساختمان از سنگ استفاده می شود واز قبل نماهابصورت رومی میباشد اینجا مثل یزد یا کرمان کویر نیست.
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
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      خب انتظار دارید مردم به سبک ۱۰۰ سال قبل خونه بسازن همه چی متحمل تغییر میشه و نمای رومی واقعا زیباست
    • محمد IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
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      بهتر بجاي فرهنگ سازي در نماي ساختمان ها و سنگ و شكل و شامايل انها اول از فرهنگ ذهني و دروني و واقعي مردم شروع كنيد كه شديدأ دچار تخريب و ويراني شده كه ريشه و پايه فرهنگ در تمام موارد است
    • متین IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
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      چه اشکالی داره ، یونان دارای فرهنگ غنی است ضمن اینکه آریایی هستند
    • ترک IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
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      می خوای خونه هامون رو جوری بسازیم که فلاکت و بدبختیرو یاد ادم بندازه تا برای چند لحظه هم یادمون نره چقدر بدبخت شدیم ؟

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