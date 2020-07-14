نتایج اولیه دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۹ که فرم ثبت‌نام خود را از سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران تکمیل کرده‌اند، می‌توانند برای آگاهی از وضعیت بررسی اولیه پرونده الکترونیکی خود با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام در سامانه فوق دریافت کرده‌اند؛ وارد سامانه شده و از وضعیت بررسی مدارک ارسالی خود مطلع شوند.

براین اساس داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه مدارک آنها در سامانه جامع آموزشی دانشگاه مشروط اعلام شده است و برای مصاحبه دعوت شده‌اند، فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک تأیید شده تحصیلی و رفع نقص سایر مدارک ارسالی تا زمان مصاحبه اقدام کنند و آن را تحویل گروه‌های آموزشی مربوطه دهند.

همچنین داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه آنها در سامانه جامع آموزشی دانشگاه عدم تایید اعلام شده است، بر اساس ضوابط و مقررات درج شده در شیوه نامه؛ حائز شرایط اولیه پذیرش نبوده‌اند و از فهرست داوطلبان واجد شرایط حذف شدند.

از طرفی با توجه به تعویق زمان برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین شرایط خاص کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، جلسات مصاحبه کلیه رشته / گرایش‌ها همزمان با جلسات مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش خواهد بود.

برنامه دقیق زمانبندی و نحوه برگزاری جلسه مصاحبه علمی متعاقباً از طریق وبگاه پردیس / دانشکده‌های مرتبط اعلام خواهد شد.