دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، یک شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی و تولید دستگاههایی با تلفیق فناوری پلاسمای سرد و نانو جهت کاربرد در حوزه بهداشت و سلامت و محیط زیست (تصفیه و ضدعفونی کننده هوا) از شرکتهای فعال در مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است.
فرشتهسادات طباطبایی مدیرعامل یک شرکت در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه این شرکت در حال طراحی و تولید محصولات متنوعی در حوزه بهداشت و سلامت است در رابطه با این دستگاه گفت: محصول فعلی این شرکت دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده با قابلیت ضدعفونی کردن هوا معادل ۱۱۰ متر مکعب در ساعت به تولید رسیده است.
وی با بیان اینکه در ساخت این دستگاه از فناوری پلاسمای سرد استفاده کردیم، بیان کرد: بهره برداری از فناوری پلاسمای سرد برای تخریب ساختار زیستی ویروسها و میکرواورگانیسمها، دارای سه مرحله فیلتراسیون نانویی جهت به دام انداختن ذرات تا ۳۰۰ نانومتر و حذف بو و دود است.
طباطبایی افزود: دستگاه مذکور با مطالعه اطلاعات فنی نمونه مشابه آمریکایی که قیمتی حدود ۲۳ هزار دلار دارد، بهصورت کاملاً ایرانی طراحی و تولید شده است و قیمتی کمتر از یکدهم نمونه مشابه خارجی خود را داراست. این شرکت در حال حاضر توانمندی تولید ۱۵۰ عدد دستگاه به صورت ماهانه را دارد.
طباطبایی گفت: دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی یا تائیدیههای مربوطه را اخذ کرده است.
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