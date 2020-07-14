مستند «دست به داران» بهترین مستند جایزه سینمایی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد، مستند «دست به داران» یکی از قسمت‌های مجموعه ۱۵ قسمتی میراث ناملموس است که با محوریت استان یزد به معرفی میراث ثبت شده ناملموس منطقه مرکزی و جنوب شرق کشور می‌پردازد.

موضوع برنامه قالی دست بافت کرمان است که شهرستان راور به عنوان مهمترین منطقه بافت آن است، در این مستند به شیوه بافت قالی توسط دختران و زنان منطقه، فرهنگ و آداب و رسوم مرتبط با قالی به تصویر کشیده شده است تا به عنوان سند تصویری ماندگار شود.

این فیلم توانست عنوان بهترین فیلم مستند ماه ژوئن جایزه سینمایی آسیا در فیلیپین را کسب کند.

مستند دست به داران به کارگردانی مهدی بوستانی و تهیه کنندگی محمدمهدی ملک قاسمی در صدا و سیمای مرکز یزد تهیه و تولید شده است.