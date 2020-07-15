واکنش مدیرعامل استقلال به محرومیت از سوی فیفا/ یک ماه مهلت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند در واکنش به محرومیت باشگاه استقلال از سه پنجره نقل و انتقالات گفت: پرونده‌های زیادی در فیفا داشته‌ایم که از سنوات گذشته وجود دارد. در خصوص پرونده «بویان نایندوف» روز گذشته ایمیلی از فیفا دریافت کردیم که دو سوم مطالبات بویان که بالای ۹۰ درصد است، برای پرداخت قطعی شده است و برای مابقی آن در تلاش هستیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه افزود: ۶۰۰ هزار تا هم باید به شفر پرداخت کنیم که هفته گذشته رأی صادر و دیروز به ما ابلاغ شد و یک ماه فرصت دادند که بدهی وی را پرداخت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فشاری برای محرومیت باشگاه استقلال در سه پنجره نقل و انتقالات وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعلاً مشکلی برای زمان اعلام شده نداریم هر چند با توجه به نوسانات نرخ ارز، معضل بزرگی برای ما وجود دارد و این رقم‌ها سنگین است اما تلاش می‌کنیم از طریق هیئت مدیره و کارگزار، منابع را تأمین کنیم.

سعادتمند در پاسخ به این سوال که آیا منابع شایعات را پیگیری می‌کنید یا خیر؟ افزود: گروه حقوقی قوی برای بررسی تمام مذاکرات، قراردادها، پرداخت مطالبات بازیکنان داخلی و … در نظر گرفته‌ایم اما حجم این پرونده‌ها به قدری زیاد است که ما تابحال توانسته‌ایم در سه پرونده پیروز شویم.