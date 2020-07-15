به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت ابوالقاسم سرحدیزاده دبیرکل حزب اسلامی کار تاکید کرد که این مبارز پیشکسوت و خادم متعهد با حضور مؤثر در عرصههای مهم سیاسی و اجتماعی، در ایفای حقوق جامعه کارگری و رفع محرومیت از طبقات آسیبپذیر جامعه، خدمات ارزندهای از خود برجا گذاشت.
متن پیام تسلیت روحانی به این شرح است:
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت دبیرکل حزب اسلامی کار مرحوم ابوالقاسم سرحدیزاده، موجب تألم و تأثر خاطر گردید.
این مبارز پیشکسوت و خادم متعهد با تلاش مستمر در حزب ملل اسلامی، سختیهای دفاع از آرمانهای اسلامی را در دوران ستمشاهی تجربه و تحمل کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با حضور مؤثر در عرصههای مهم سیاسی و اجتماعی همچون در سمت وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، در ایفای حقوق جامعه کارگری و رفع محرومیت از طبقات آسیبپذیر جامعه، خدمات ارزندهای از خود برجا گذاشت.
اینجانب ضایعه وارده را به خانواده محترم و تمامی دوستداران آن مرحوم تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان اجر و سلامتی، مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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