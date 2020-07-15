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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۱

معاون استانداری مازندران:

آب آشامیدنی ۱۴ روستای جنت رودبار رامسر قطع است

آب آشامیدنی ۱۴ روستای جنت رودبار رامسر قطع است

ساری- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: آب آشامیدنی ۱۴ روستای منطقه جنت رودبار رامسر براثر جاری شدن سیلاب قطع است و تلاش برای برقراری آن ادامه دارد.

مهدی رازجویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه جاری شدن روان آب سبب تخریب دیواره چشمه‌های آب در منطقه جنت رودبار و ناپایداری وضعیت آبرسانی ۱۴ روستای این منطقه شده است، افزود: پیش بینی می‌شود تا فردا مشکل قطعی آب این روستاها برطرف شود.

وی همچنین با بیان اینکه براثر بارش رگباری شدید شاهد آبگرفتگی وجاری شدن روان آب در مناطق مختلف از جمله شرق استان و بهشهر شده است، افزود: همچنین شاهد جاری شدن روان آب در مسیر شرق استان هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر راههای استان باز است، گفت: در منطقه آمل نیز جاری شدن رواناب مشکلاتی را ایجاد کرده است.

علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخریب پل روستای تیله نو اظهار داشت: این پل یک آبروی ارتباطی و قدیمی بود که تخریب شد اما مسیر جایگزین برای ارتباط روستاها وجود دارد.

وی اظهار داشت: بارندگی شدید رگباری سبب آبگرفتگی معابر و جاده‌ها در مناطق مختلف مرکزی و شرقی استان شده است.

کد مطلب 4975233

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