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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۵

معاون فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد:

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع نواقص معابر بجنورد نیاز است

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع نواقص معابر بجنورد نیاز است

بجنورد- معاون فنی شهرداری بجنورد با اشاره به نامطلوب بودن دو سوم آسفالت معابر بجنورد گفت: برای رفع این نواقص نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حمیدی صبح پنجشنبه در نشست خبری که در محل شهرداری بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: بررسی شرایط معابر سطح بجنورد از نظر میزان آسفالت طی یک فعالیت میدانی در ۴ ماه انجام شد و نقشه جامع به دست آمد.

معاون فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد با اشاره به مطالبه عمومی مردم در حوزه آسفالت معابر شهرستان بیان کرد: حدود ۳۰ درصد بودجه عمرانی شهرداری به به‌سازی آسفالت معابر اختصاص می‌یابد که نیازمند اولویت‌بندی است.

وی در ادامه افزود: با انجام این پژوهش اولویت‌بندی بر اساس ضرورت، حجم، ترافیک و میزان خرابی احصا شد.

حمیدی با اشاره به احصای تمام اولویت‌ها در حوزه آسفالت، روکش و زیرساخت معابر گفت: این فعالیت با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای، داشتن برنامه شفاف عملیات بهسازی و کسب رضایت مردم انجام شد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد با تاکید بر اینکه بجنورد ۵ میلیون متر مربع معبر دارد تصریح کرد: از این میزان یک میلیون و ۷۵۰ هزار متر مربع آسفالت مطلوب و باقی معابر که بیش از ۳ میلیون متر مربع را شامل می‌شود آسفالت نامطلوب دارد.

وی گفت: برای اصلاح آسفالت شهر ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم در حالی که بودجه عمرانی کل شهرداری طی یک سال کمتر از ۱۰۰ میلیارد است.

کد مطلب 4975413

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