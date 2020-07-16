۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع نواقص معابر بجنورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حمیدی صبح پنجشنبه در نشست خبری که در محل شهرداری بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: بررسی شرایط معابر سطح بجنورد از نظر میزان آسفالت طی یک فعالیت میدانی در ۴ ماه انجام شد و نقشه جامع به دست آمد.

معاون فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد با اشاره به مطالبه عمومی مردم در حوزه آسفالت معابر شهرستان بیان کرد: حدود ۳۰ درصد بودجه عمرانی شهرداری به به‌سازی آسفالت معابر اختصاص می‌یابد که نیازمند اولویت‌بندی است.

وی در ادامه افزود: با انجام این پژوهش اولویت‌بندی بر اساس ضرورت، حجم، ترافیک و میزان خرابی احصا شد.

حمیدی با اشاره به احصای تمام اولویت‌ها در حوزه آسفالت، روکش و زیرساخت معابر گفت: این فعالیت با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای، داشتن برنامه شفاف عملیات بهسازی و کسب رضایت مردم انجام شد.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد با تاکید بر اینکه بجنورد ۵ میلیون متر مربع معبر دارد تصریح کرد: از این میزان یک میلیون و ۷۵۰ هزار متر مربع آسفالت مطلوب و باقی معابر که بیش از ۳ میلیون متر مربع را شامل می‌شود آسفالت نامطلوب دارد.

وی گفت: برای اصلاح آسفالت شهر ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم در حالی که بودجه عمرانی کل شهرداری طی یک سال کمتر از ۱۰۰ میلیارد است.