به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر پنج شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اسلامشهر با بیان اینکه علاقه نداریم تا پرونده هیچ یک از اصناف و بازاریان شهرستان به تعزیرات حکومتی ارجاع شود، اظهار داشت: در هفته‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نوساناتی که در بازار ارز رخ داده شاهد افزایش قیمت مایحتاج مردم در بازار هستیم.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه جرایم صادره برای گرانفروشان بازدارندگی لازم را ندارد گفت: برخی متخلفان صنفی در مواجه با مأموران نظارتی می‌گویند ما را زود جریمه کنید به کارمان برسیم.

وی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها درون شهرستانی و ساختگی است گفت: متأسفانه برخی افراد دلال از این وضعیت سو استفاده کرده و با جوسازی‌های نادرست به دنبال کسب منفعت نامشروع هستند که باید با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد.

فرماندار اسلامشهر با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسئول در کنترل بازار شهرستان ادامه داد: همه ادارات از جمله صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، اتاق اصناف و اماکن نیروی انتظامی باید به صورت جهادی در سطح شهرستان حضور داشته و بر قیمت اجناس و کیفیت کالاهایی که به مردم عرضه می‌شود، نظارت جدی داشته باشند.

وی بر ضرورت رسیدگی به افزایش خودسرانه برخی محصولات لبنی توسط واحدهای عرضه لبنیات شهرستان نیز تاکید کرد و افزود: با توجه به انتقاد مردم و برخی نانوایان نسبت به کیفیت پایین آردی که در اسلامشهر توزیع می‌شود، پیگیری‌های لازم از مبادی مربوطه جهت رسیدگی به کیفیت آرد صورت می‌گیرد.

مرسلپور در پایان با بیان اینکه در برخی از واحدهای صنفی از جمله تعدادی از روستاهای شهرستان نکات اولیه بهداشتی رعایت نمی‌شود، گفت: شبکه بهداشت و درمان باید ساز و کاری را اجرایی کند تا موازین بهداشتی به شیوه‌ی قابل قبول در تمامی واحدهای صنفی مورد توجه قرار گیرد.