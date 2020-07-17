سهم اندک زنان ایرانی از اهدای خون/چرا بانوان خون نمی دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عشقی، به ارائه گزارشی از میزان مشارکت بانوان در اهدای خون پرداخت و گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر از بانوان کشور می توانند خون اهدا کنند اما تنها در حدود ۴ درصد از اهداکنندگان خون در کشور را بانوان تشکیل می دهند.

وی با عنوان این مطلب که آمارها حاکی از تمایل کم خانم ها برای اهدای خون است، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حوزه طب انتقال خون نگاه ویژه ای به اهدای خون بانوان دارند. به عنوان مثال در فرانسه آمار اهدای خون بانوان مانند اهدای خون آقایان ۵۰ درصد است. حتی در کشورهای منطقه مانند عمان نیز شاخص اهدای خون بانوان حدود ۱۴ درصد است اما در کشور ما فقط ۳ استان مرکزی، ایلام و لرستان از نظر اهدای خون بانوان وضعیت بهتری در مقایسه با سایر استان ها دارند که سهم بانوان در این استان ها نیز کمتر از ۱۰ درصد است.

عشقی، مهم ترین دلایل تمایل نداشتن بانوان به اهدای خون را ترس از کم خونی، ترس از سوزن اهدای خون، ترس از ابتلا به بیماری های عفونی و ضعف قوای جسمانی دانست و گفت: در برخی از موارد هم به دلیل بی اطلاعی و ضعف فرهنگی، خانواده ها و همسران، مانع از مشارکت بانوان در امر اهدای خون می شوند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، تاکید کرد: به تمام داوطلبان اهدای خون اعلام می کنم با خیال آسوده برای اهدای خون حاضر شوند زیرا برای تمام اهداکنندگان چه خانم و چه آقا، پیش از اهدا علاوه بر معاینات بالینی توسط پزشک، با هدف حفظ سلامت اهدا کننده و گیرنده، تست هموگلوبین انجام می شود تا میزان کم خونی و غلظت خون پیش از اهدا مشخص شود. در صورتی که فرد دچار آنمی و یا هر مشکل جسمانی دیگری باشد، از اهدای خون توسط وی ممانعت به عمل می آید.

عشقی افزود: هر واحد خون اهدایی حدود ۴۵۰ میلی لیتر بوده و معادل تنها ۱۰ درصد از حجم کل خون بدن است، پلاسما، گلبول های سفید و پلاکت ها در طی چند روز به طور طبیعی جایگزین می شوند. همچنین پس از اهدای خون جذب آهن نیز به صورت واکنش خودکار در بدن، افزایش یافته و به مرور طی حدود یک ماه گلبول های قرمز نیز بازسازی و جایگزین می شوند.

وی افزود: با این وجود بانوانی که نگران کمبود خون هستند می توانند به اهدای پلاکت به روش آفرزیس اقدام کنند که نقش بسیار مهمی در کمک به بیماران نیازمند از جمله بیماران سرطانی و تحت شیمی درمانی دارد. این اقدام ۲ بار در هفته و حداکثر ۲۴ بار در سال مقدور است و تأثیری بر ایجاد کم خونی ندارد.

عشقی تاکید کرد: همان طور که نیمی از مصرف کنندگان خون بانوان هستند، باید سهمی هم در اهدا داشته باشند. ضمن اینکه مطالعات گسترده در ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد به دلیل گرایش کمتر بانوان به رفتارهای پرخطر و توجه بیشتر به داشتن زندگی سالم، خون اهدایی بانوان از سالم ترین منابع خونی است. از سوی دیگر با توجه به جایگاه و نفوذ بانوان در فرهنگ خانواده های ایرانی افزایش اهدای خون در بانوان، موجب گسترش فرهنگ اهدای مستمر به صورت چشمگیر در جامعه خواهد شد.