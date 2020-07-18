تخصیص ۲۶ میلیارد متر مکعب آب دریا برای مصارف صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان گفت: در طرح‌هایی که نیازی به شیرین کردن آب ندارد در استان‌های ساحلی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر آب شور دریا برای استفاده در حوضچه‌های آبزی پروری و خنک کردن برج‌های نیروگاه‌های حرارتی استفاده می‌شود.

وی افزود: برای این مصارف تا حدود ۲۶ میلیارد متر مکعب آب شور دریاها تخصیص داده شده است که مطابق شرایط در استان‌های ساحلی می‌تواند استفاده شود.

وزیر نیرو گفت: در طرح‌هایی که نیاز است تا آب دریا را شیرین کنیم مجوزهای لازم در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر داده شده است.

اردکانیان افزود: در این طرح‌ها نسبت آب شیرین به آب شور یک سوم است بدین معنا که باید سه برابر آب شور از دریا برداشت کنیم تا یک سوم آب شیرین به دست آید.

وی گفت: برای شیرین کردن آب شور دریا و انتقال آن به نقاط غیر ساحلی هم در جنوب کشور مطالعاتش انجام شده است، اما اجرای آن مستلزم تهیه و تأیید طرح سازگاری با کم آبی در استان مربوطه است.

وزیر نیرو افزود: به عنوان مثال اگر در استانی در فلات مرکزی بدون اینکه الگوی کشت را تغییر دهیم یا برداشت از سفره‌های زیرزمینی را کاهش دهیم صرفاً به دنبال سرمایه گذاری برای انتقال آب بیشتر باشیم این بدان معناست که مشکل را به آینده موکول کردیم.

اردکانیان گفت: دستگاه‌های مسئول در یک استان باید در یک تصمیم جمعی این اصلاحات را در قالب طرح سازگاری با کم آبی اجرا کنند تا سرمایه گذاری برای انتقال آب جدید صورت گیرد.