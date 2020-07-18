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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری

رینگ داخلی و بین‌الملل بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (شنبه، ۲۸ تیرماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، سی‌اس‌او و نرمال هگزان پالایش نفت شازند است و حلال ۴۰۲ عمده پالایش نفت کرمانشاه، رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت و گاز مایع مجتمع گاز پارس‌جنوبی در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز چهارشنبه (۲۵ تیرماه) کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰، حلال ۴۱۰، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه، هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی و گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۱۲۶.۶۵۲ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۷.۸۶۹ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

کد مطلب 4976442

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