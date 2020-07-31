یک نمایش «جان کاه» در مرکز تئاتر مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «جان کاه» که پیش تر در بخش صحنه‌ای بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران روی صحنه رفته بود از امروز جمعه دهم مرداد ماه اجراهای خود را در مرکز تئاتر مولوی آغاز می‌کند.

این نمایش برنده تندیس بهترین نور و کاندید بهترین کارگردانی از بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران شده شده است.

نمایش «جان کاه» به نویسندگی و کارگردانی سعید رسولی و با بازی بهزاد حاجی حسنی، شادی ضیایی و حمید گرامی ساعت ۱۸:۰۰ به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می‌رود.