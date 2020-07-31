ثبت نام خوابگاه متاهلین از ۱۲ مرداد/دانشجویان دکتری درخواست دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد با توجه به تخلیه تعداد محدودی از واحدهای خوابگاه موقوفه دانش پژوهان، دانشجویان مقطع دکتری روزانه غیر بومی دارای سنوات مجاز که متقاضی استفاده ازخوابگاه متأهلین هستند، باید جهت ثبت نام و ارائه درخواست از تاریخ ۱۲ مرداد تا تاریخ ۲۵ مرداد به وبسایت دانشگاه، بخش معاونت دانشجویی، سرپرستی خوابگاه های دانشجویی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم تقاضای استفاده از خوابگاه متاهلی دانش پژوهان (موقوفه)اقدام کنند.

براساس این گزارش متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه اولویت بندی می شوند. ضمنا تکمیل فرم بمنزله ثبت نام اولیه است و هیچگونه تعهدی برای اسکان دانشجو در خوابگاه متاهلی ایجاد نمی کند.