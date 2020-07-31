پیام رئیس بنیاد شهید در سالگرد شهادت شهدای فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی سالروز فاجعه دردناک منا را تسلیت و تعزیت گفت و یاد و نام و خاطره قربانیان این فاجعه اندوهناک را در سراسر جهان و نیز شهادت صدها تن از هموطنان عزیزمان گرامی داشت.



متن پیام مهندس سعید اوحدی به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

(سوره نساء، آیه ۱۰۰)

فاجعه فراموش ناشدنی منا و شهادت ۴۷۶ نفر از هموطنان مظلوم کشورمان در دهم ذی‌الحجه ۱۴۳۶ نشانه‌ای دیگر از سوء تدبیر حاکمان سعودی نسبت به جهان اسلام و مسلمانان است. حادثه کشتار بی‌رحمانه حجاج بیت الله الحرام در حج سال ۱۳۶۶ و نیز فاجعه غمبار منا در سال ۱۳۹۴ نشان داد آل سعود لیاقت و کفایت مدیریت اماکن مقدس اسلام را ندارد. بی‌گمان ارواح مطهر شهدای منا که در عالی‌ترین جلوه بندگی، مظلومانه و با قلبی مملو از شوق عبودیت به شهادت رسیدند، مشمول عنایات خاصه حضرت حق تعالی خواهند بود.

در بحبوحه‌ای که کشورهای مسلمان در مواجهه با بروز این فاجعه تأسف‌بار، سکوت و انفعال را اختیار کرده بودند، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با صراحت و اقتدار واکنش قاطع جمهوری اسلامی را در برابر این جنایتکاران نشان دادند و با صراحت بیان داشتند که: «کوتاهی و بی‌کفایتی آل سعود در این حادثه، اثبات مجدد بی‌لیاقتی این شجره خبیثه و ملعونه در تصدی اداره حرمین شریفین است». این اعلام محکم و روشن معظم‌له و تأکید ایشان بر اینکه: «این حادثه ابعاد گوناگون و روشنگری از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اخلاقی دارد» و نیز تأکید بر اینکه: «این ابعاد نباید فراموش شود»، در تبیین حقیقت این جنایت و اتمام حجت در برابر جهان اسلام نشانه حقیقت‌طلبی و حق‌خواهی بوده است و تأثیرات جدی و فراگیر خود را بر جای گذاشته و خواهد گذاشت.

سالروز این فاجعه دردناک را محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معظم شهدای منا و ملت شریف و نجیب ایران تسلیت و تعزیت عرض نموده و یاد و نام خاطره قربانیان مسلمان این فاجعه اندوهناک را در سراسر جهان و نیز شهادت صدها تن از هموطنان عزیزمان را گرامی می‌داریم.

سعید اوحدی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران