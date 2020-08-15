حجتالاسلام موسی احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دو سال و نیم توقف این پروژه، در زمان حاضر پروژه اسکله خورخان بردخون از توابع شهرستان دیر فعال است.
وی بیان کرد: ساحل در هر منطقه مهمترین ظرفیت برای اجرای طرحهای مختلف اقتصادی است که از این حوزه باید بهرهبرداری لازم شود.
احمدی اضافه کرد: پروژه اسکله خورخان یکی از مطالبات جدی و مسلم مردم جنوب استان بوشهر است و سالهای سال چشمانتظار افتتاح آن هستند.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با بهرهبرداری از اسکله خورخان مردم به ویژه صیادان منطقه از یکی از نعمتهای نظام مقدس اسلامی بهرهمند میشوند.
وی از کاهش فاصله بین شهرستان دیر و کنگان خبر داد و تصریح کرد: جاده ساحلی و گردشگری بین شهرستان دیر - کنگان معروف به وفاق به طول هشت کیلومتر طراحیشده که فاصله بین این دو شهرستان کاهش مییابد.
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به تازگی با هماهنگی استاندار و فرماندار، احداث پل و اعتبار موردنیاز پروژه وفاق تأمینشده است.
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