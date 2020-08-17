خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: طی ماه‌های گذشته که فعالان عرصه موسیقی زیر سایه کرونا، تمایلی به برگزاری کنسرت و اجراهای زنده نداشته‌اند، هنرمندان این عرصه ترجیح داده‌اند در این اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی، در خانه‌ها و استودیوها و فضای مجازی مشغول به فعالیت باشند.

در این شرایط بازار انتشار تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های موسیقی همچنان گرم مانده است و تهیه‌کنندگان و ناشران ترجیح می‌دهند در این شرایط به واسطه فروش آلبوم‌ها و ارائه تک آهنگ‌ها در فرآیند عرضه و فروش محصولات موسیقایی حضور چشمگیری داشته باشند.

حضور جالب توجه محصولات موسیقایی در فرآیند بازاریابی و فروش فعالیت‌های هنری کشور گرچه می‌تواند از جهات مختلفی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد اما حداقل توانسته کورسوی امیدی در سکوت معنادار اجرای زنده آثار موسیقایی در ژانرهای مختلف به حساب آید. شرایطی که قطعاً با ماجرای برگزاری کنسرت‌های آنلاین که آن هم با وجود تاثیرات مثبت و منفی که در جریان فعالیت‌های موسیقایی کشورمان داشته، یکی نقطه‌های نیمه روشن نظام اقتصادی موسیقی ایران تلقی می‌شود.

اما این نقطه‌های نیمه روشن هم رفته‌رفته رو به خاموشی است. چراکه هم تشدید بیماری کووید ۱۹ و هم عدم استقبال مخاطبان از ژانرهای موسیقایی غیر از موسیقی پاپ، شرایطی را ایجاد کرده که مباحث مربوط به فروش محصولات موسیقایی به ویژه آثار مرتبط با حوزه‌های چون موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ تقریباً در آستانه فروپاشی کامل قرار گیرند و اگر جریانات مبتنی بر حمایت‌های دولتی و سازمانی از موسیقی فاخر و کلیدواژه‌هایی از این دست نباشد، قطعاً باید منتظر اتفاقات بدتری در حوزه موسیقی باشیم.

بدون تردید با توجه به دوری بازار جهانی موسیقایی از فروش محصولات این عرصه در قالب آلبوم، مولفه‌های مبتنی بر توسعه تجارت الکترونیک، توجه عموم مردم به موسیقی‌های پاپ بی‌کیفیت و البته فرآیند پخش و ارائه آثار موسیقایی که به شکل قابل توجهی به سمت ارائه تک آهنگ رفته، یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند در فرآیند تولید، بازاریابی و پخش محصولات موسیقایی به صورت آلبوم نقش موثری را ایفا کند. آنچنان که مشاهده شده بسیاری از آلبوم‌هایی که اکنون چه در قالب بسته بندی فیزیکی و چه در قالب دیجیتالی عرضه شده، غیر از موارد استثنا با شکست سنگینی به لحاظ فروش مواجه شده‌اند.

این قاعده زمانی در حال و هوای بدتری قرار می‌گیرد که مباحث مربوط به دانلودهای غیرقانونی و نبود دانش، انگیزه و البته آگاهی لازم در تولیدکنندگان در این عرصه برای پیگیری موارد حقوقی، ماجرای فروش کم و بی‌رمق آلبوم‌های موسیقی در کشورمان را تبدیل به آش شله قلمکاری کرده که می‌بایست برای برون رفت از این شرایط نابسامان برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد. برنامه‌ریزی‌هایی که قطعاً با حضور مجموعه‌هایی چون خانه موسیقی، دفتر موسیقی وزارت ارشاد، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و موسیقایی و انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در کنار مجموعه‌های دولتی فعال در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی می‌تواند، جان تازه‌ای به بازار بی رمق فروش محصولات موسیقایی ایران بدهد.

به هر ترتیب آنچه می‌خوانید؛ گزارشی اجمالی از آلبوم‌هایی است که طی هفته‌های گذشته از تابستان ۹۹ در بازار فروش محصولات موسیقایی چه در قالب فیزیکی و چه در قالب دیجیتال پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. آثاری که هیچ مرجع معتبری تاکنون نتوانسته به راه حل مناسبی برای اعلام آمار فروش آن‌ها دست پیدا کند. معضلی که اگر بتوانیم به پلان و شیوه علمی برای دست یافتن به میزان فروش آلبوم‌های موسیقی دست پیدا کنیم. قطعاً بخش عمده‌ای از راه برای آسیب‌شناسی بازار فروش محصولات موسیقایی به دست می‌آید. بازاری که در روزهای کرونایی باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی باشیم.

«وقتی برگشتم»؛ فریدون شهبازیان و انتشار موسیقی فیلم‌هایش

«وقتی برگشتم» عنوان تازه‌ترین آلبوم فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان و تهیه کنندگی ماهور موسائیان است که طی روزهای اخیر به همت ماهور موسائیان در بازار موسیقی منتشر شده است.

«گلچهره (قطعه ۱ تا ۶)»، «فرزند چهارم (قطعات ۷ تا ۱۹)» و «وقتی برگشتم (قطعات ۲۰ تا ۲۸)» عنوان آثاری هستند که طی سال‌های اخیر به کارگردانی وحید موساییان و آهنگسازی فریدون شهبازیان به نمایش درآمده‌اند.

علی جعفری پویان، نیما زاهدی، امین غفاری، تینا جامه گرمی، سهراب برهمندی، میثم مروستی، کریم قربانی، مرحوم علیرضا خورشیدفر، رضا آبایی، ناصر رحیمی، فرشید حفظی فرد، مسعود تاجیک، حسین پورمعین، هومن نامداری، پریچهر خواجه، فیروز ویسانلو، جابراطاعتی، آلوین آوانسیان گروه نوازندگان این آلبوم هستند. این در حالی است بهراد جوانبخت طراح گرافیک، محمد پورراد مجری طرح، مهدی سالک اردستانی، حمید عسگری، یاسین فلاح پور صدابرداران، ماهور موساییان عکس و نیما جوان مدیر اجرایی عوامل آلبوم «وقتی برگشتم» را تشکیل می‌دهند، که در استودیو «پژواک» ضبط شده است.

فریدون شهبازیان که چندی پیش از سمت مدیریت هنری و رهبری دائم ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرد ضمن ساخت موسیقی متن بیش از ۴۰ فیلم سینمایی از کارگردانان شاخص سینمای کشورمان تاکنون آلبوم‌های متعددی را در عرصه موسیقی به مخاطبان ارائه کرده است که از آن جمله می‌توان به «جام تهی» با صدای محمدرضا شجریان، «شبانگاهان» با صدای عبدالحسین مختاباد، «چرخ گردون» با صدای علی اصغر شاه‌زیدی، «سروش آسمانی» با صدای علی اصغر شاه‌زیدی، «رباعیات خیام» با صدای مرحوم احمد شاملو، «کاشفان فروتن شوکران» با صدای مرحوم احمد شاملو، «بشنو ازنی» با صدای شهرام ناظری و «گریز» با صدای نادر گلچین اشاره کرد.

آلبوم «شیر سنگی» نیز عنوان اثر دیگری است که از فریدون شهبازیان در بازار موسیقی منتشر شده است. این مجموعه شامل بیست قطعه بی‌کلام و دو قطعه باکلام از موسیقی فیلم «شیر سنگی» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی است. خوانندگی دو قطعه باکلام را تورج زاهدی بر عهده داشته است.

«ناصر»؛ یک آلبوم متفاوت از محمدرضا علیقلی با موضوع جنگ و جبهه

یکی از مهم‌ترین آثاری که طی یکی دو ماهه گذشته در دسترس شنوندگان جدی موسیقی کشورمان قرار گرفت، آلبوم «ناصر» از ساخته‌های محمدرضا علیقلی آهنگساز صاحب نام موسیقی فیلم بود که تیرماه سال جاری توسط مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد. «مقدمه»، «آغاز»، «حیرت»، «دفاع»، «آرامش»، «شهادت»، «پیروزی»، «پایان» اسامی قطعات مختلف این آلبوم هستند.

محمدرضا علیقلی نیز طی یادداشتی در توضیح آلبوم «ناصر» عنوان کرده است: «چرا ناصر؟ روزهای نوجوانی و جوانی‌ام با او گره خورده است، هم محله‌ای بودیم، دوست بودیم و هم نفس در هوای هنر، موسیقی و فیلمسازی می‌خواندیم، مدام با او بودم و همیشه او را پیش تر از خود می‌دیدم، نه به خاطر اینکه یکی دو سال از من بزرگ‌تر بود، هوش سرشار او، مهربانی و وقارش مرا شیفته خود کرده بود. سه چهار سال قبل از انقلاب را هم قدم با او به خاطر می‌آورم در کوچه پس کوچه‌های جنوب شهر تهران. جنگ این نوازنده فلوت، آهنگساز و فیلمساز را سرباز کرد. امام نمی‌دانم چه شد که بعد از خدمت سربازی نیز خواست سرباز بماند و نیامد تا دوباره سازی یا دوربینی به دست گیرد. بعد از ماه‌ها که جبهه بود و ندیده بودمش ناگهان دیدم جلوی در خانه ماست، جمعه روزی بود، تعجب کرد از حضور ناگهانی‌اش، گفت دلتنگ است و می‌خواهد ساعاتی را در کنار هم باشیم، فرصت خوبی بود با دوستان دیگر جمع شدیم و رفتیم در گوشه نشستیم به گپ و گفت. دیدارش برای ما یادآور همه خاطرات بود و همه امیدها و آینده روشنی که در هنرمندی‌های ناصر دیده بودم. ناصر اما انگار چندان نمی‌خواست بحث را به سمت بازگشت به تهران بکشاند باز صحبت از جنگ و جبهه شد. گفتم: «ناصر تو که خدمت سربازی را تموم کردی و دینت را ادا کرده‌ای دیگه ادامه نداره نگرانم…» به چشمانم خیره شده و گفت چرا نگران؟ امروز صبح رفیق شهیدم را به تهران آوردم. گفتم: «من هم نگرانم همین اتفاق برای تو بیفته، دیگه کافیه برگرد سر کار و زندگیت…» جمله‌ام را برید و گفت: اینقدر نگو ادامه نده من اونجا چیزهایی می‌بینم و می‌شنوم که شما در این شهر نه می‌بینید و نه می‌شنوید… یک هفته بیشتر نگذشت که برگشت ولی این بار زنده‌تر از قبل و ابدی تر از قبل … او همیشه جلوتر از من بود. امروز هم شک ندارم که ناصر در آن سو بهترین موسیقی‌ها و بهترین فیلم‌ها را ساخته. او همیشه از ما جلوتر بود، او «ناصر» بود، ناصری که من در تمام لحظاتی که این اثر را می‌ساختم حضورش را احساس می‌کردم، با تمام تصاویر و خاطرات زنده‌ای که از او داشتم و دارم.»

«آوای زمین»، «خاک سرخ»، «سیمرغ»، «خیلی دور خیلی نزدیک»، «پرنده خیال»، «جزیره قشم» و «ماه کولی» از جمله آلبوم‌هایی هستند که تاکنون از علیقلی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«پالس»؛ بداهه‌نوازی‌های پیانو پیمان یزدانیان در یک آلبوم ۴۳ دقیقه‌ای

پیمان یزدانیان آهنگساز سینما و نوازنده پیانو نیز چندی پیش به همت نشر «هرمس» به مدیریت رامین صدیقی آلبوم «پالس» مشتمل بر بداهه‌نوازی‌های پیانو را منتشر کرد.

این آلبوم در دو قسمت «پالس ۱ (برای پیانو دست‌کاری شده)» با مدت زمان ۲۴ دقیقه و «پالس ۲» با مدت زمان ۱۹ دقیقه پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. این در حالی است که پوریا پور وزیری و بیژن پاسبان حضرت مدیران تولید، علی بوستان گرافیک، نسترن فتوحی عکس روی جلد و ارمغان بوستان عکس داخل جلد دیگر عوامل اجرایی پروژه را تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه ضبط آلبوم آبان ماه سال ۹۸ در استودیو شهر صدای پارسیان به مدیریت آیدین الفت صورت گرفته است.

پیمان یزدانیان از آهنگسازان شناخته شده و صاحب سبک سینما که طی سال‌های اخیر در پروژه‌های متعددی به‌عنوان آهنگساز و نوازنده حضور داشته، تا یک ماه دیگر تازه‌ترین آلبوم خود را توسط نشر هرمس منتشر می‌کند.

آلبوم‌های «برداشت (موسیقی فیلم) – ۱۳۸۰»، «برداشت دوم (موسیقی فیلم) – ۱۳۸۳»، «گذر (موسیقی فیلم) – ۱۳۸۵»، «همراه با باد (موسیقی فیلم) – ۱۳۸۷»، «سوئیت‌ها (پنج سوئیت برای پیانو) – ۱۳۸۸»، «از انعکاس شهرهای دور (موسیقی فیلم) – ۱۳۹۱»، «رام (بداهه نوازی پیانو و کمانچه حسام اینانلو) – ۱۳۹۴» از جمله آثاری هستند که تاکنون در بازار موسیقی منتشر شده‌اند.

«ماجرای نیمروز»؛ حبیب خزایی‌فر و انتشار دو موسیقی فیلم در یک آلبوم

حبیب خزایی فر از آهنگسازان و صاحب سبک سینمای ایران نیز در تیرماه امسال بود که به همت مرکز موسیقی حوزه هنری آلبوم موسیقی متن فیلم ماجرای نیمروز ۱ و ۲ را منتشر کرد.

حبیب خزایی‌فر تاکنون برای فیلم‌های سینمایی «ایستاده در غبار»، «لاتاری»، «مدیترانه»، «ترمینال غرب»، «درخت گردو» و فیلم‌های مستند «جایی برای فرشته‌ها نیست» و «مهمانی خداحافظی» و سریال‌های «آخرین روزهای زمستان»، «ممنوعه» و «شاهرگ» موسیقی ساخته است.

آلبوم موسیقی ماجرای نیمروز (ردخون)، شامل ۱۹ قطعه است که ۸ قطعه آن مربوط به فیلم سینمایی ماجرای نیمروز و ۱۱ قطعه از آن مربوط به فیلم سینمایی ماجرای نیمروز ۲( رد خون) می‌شود.

فیلم‌های سینمایی ماجرای نیمروز و ماجرای نیمروز ۲ (ردخون) با کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‎کنندگی سیدمحمود رضوی، به ترتیب در جشنواره‎ فجر سی و پنجم و جشنواره فجر سی و هفتم به نمایش درآمدند.

«در سلوک صبح»؛ شنیدن آلبوم یک دکتر داروساز در ژانر موسیقی ایرانی

«در سلوک صبح» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر شده در بازار فروش محصولات موسیقایی بود که اواسط تیرماه به آهنگسازی صیاد محمدی و تعدادی از نوازندگان مطرح موسیقی کشورمان توسط نشر «نغمه هزار دستان» شنیدنی شد.

صیاد محمدی از جمله هنرمندان جوان موسیقی کشورمان است که در حوزه دکترای داروسازی مشغول به فعالیت است. او علاوه‌بر حضور در این حوزه در موسیقی نیز به فعالیت مشغول است که در این زمینه با استادانی چون علی اکبر مرادی، هوشنگ کامکار، محسن الهامیان و حیدر کاکی به فراگیری موسیقی ایرانی پرداخته است.

صیاد محمدی آهنگساز و نوازنده تنبور، مصباح قمصری تنظیم باس و نوازنده بم کمان، حسین رضایی‌نیا نوازنده دف، درشن آنند نوازنده تبلا، صادق نوری و مصباح قمصری صدابرداران، صادق نوری میکس، مسترینگ و نظارت بر ضبط، مینا طاهری طراحی جلد و گرافیست عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

در توضیح این آلبوم آمده است: «آلبوم در سلوک صبح شامل ۱۳ آهنگ بی کلام در سبک موسیقی مقامی است. قطعات این آلبوم شامل سه بخش در سلوک صبح (در مقام‌های سرترز و یاران و باطن)، مینایی (در مقام‌های گل و دره، سرخیوی، پیشروی پردیوری) و نیروانا و نور (در مقام ساروخانی) هستند. ساز محوری قطعات این آلبوم، تنبور است و حال و هوایی عرفانی دارند. عناوین قطعات نیز از اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و عنوان قطعه «تقدیر نامه» از مصرع حافظ وام گرفته شده است.

«ردیف آوازی»؛ شنیدن آوازهای افشاری و بیات ترک حاتم عسگری فراهانی

اواخر تابستان امسال بود که یک آلبوم جدید با هنرمندانی حاتم عسگری استاد موسیقی ایرانی با همراهی تعدادی از هنرمندان مطرح کشورمان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

محمد موسوی مدیر موسسه فرهنگی هنری «ماهور» از قدیمی‌ترین ناشران موسیقی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این آلبوم گفته بود: «آلبوم «ردیف آوازی» شامل آواز افشاری و بیات ترک به هنرمندی حاتم عسگری فراهانی و نوازندگی غلامحسین بیگجه خانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. در مقایسه با آوازهای متداول که در آن‌ها معمولاً با انتخاب یک غزل، گوشه‌های اصلی یک دستگاه یا آواز، همراه با ابیات آن خوانده می‌شوند، آوازهای افشاری و بیات ترک که در این مجموعه می‌شنوید هم در تعدد و تنوع گوشه‌های خوانده شده و هم در انتخاب اشعار در اوزان مختلف شعری، متفاوت هستند.

حاتم عسگری از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که از سال ۵۵ با عنوان استاد ردیفِ آوازی وزارت فرهنگ و هنر و پس از آن استادیار دانشگاه هنر و دانشگاه تهران به آموزش ردیف آوازی موسیقی ایران پرداخت. عسگری که دارای نشان درجه یک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دارای مدرک معادل دکترای ردیف آوازی موسیقی ایران نیز است و مجموعه آلبوم آموزشی «ردیف موسیقی سنتی ایرانی» به روایت و آواز حاتم عسگری و همراهی تار زنده‌یاد استاد داریوش صفوت از جمله آثار این هنرمند در عرصه موسیقی است.

«طبیب جان»؛ خوانندگی علیرضا وکیلی منش با اشعار مولانا

آلبوم «طبیب جان» طبیب جان هم یکی دیگر از آثار موسیقایی منتشر شده طی هفته‌های گذشته است که چندی پیش به آهنگسازی حسین قاسم زاده و خوانندگی علیرضا وکیلی منش تولید و عرضه فیزیکی و الکترونیکی شد.

این مجموعه شامل هفت تراک در مایه «نوا» به نام‌های «عاشقانه»، «مست و دیوانه» با شعر مولانا، «روح‌انگیز» با شعر حافظ، «به چه مانی» با شعر سعدی، «نوای پریشانی» و «طبیب جان» با شعر مولاناست که برای مخاطبان ارائه شده‌اند.

آرش کامور نوازنده کمانچه، میلاد محمدی نوازنده تار، سعید بهرامی نوازنده عود، زکریا یوسفی نوازنده دف، دایره، بندیر، سهیل رزاقی نوازنده تمبک و ادو، میلاد ولی زاده نوازنده تمبک، محمدجواد خرمی نوازنده ضرب زور خانه، مهرداد ناصحی، حسین قاسمزاده نوازنده نی و سنتور هنرمندانی هستند که در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور دارند.

«طبیب جان» با صدابرداری بهنام معیریان در ۵۰ دقیقه توسط موسسه راوی تولید شده است.

«خطوط بی مکان»؛ گروه «گاه» شما را به شنیدن موسیقی چند بعدی دعوت می‌کند

آلبوم «خطوط بی‌مکان» عنوان تازه‌ترین پروژه موسیقایی گروه «گاه» است که طی هفته‌های قبل در قالب‌های نوین موسیقی ردیف دستگاهی ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در توضیح این آلبوم آمده است: «بعد از آلبوم‌های «باغ معلق انگور» و «خلوت بی زمان»، «خطوط بی مکان» سومین تلاش در ادامه مسیر و تفکر گروه «گاه» برای آفرینش موسیقی چند بعدی است. این مجموعه تلاشی است برای کنار هم نشاندن سه فرهنگ موسیقایی «آرامی»، «سلتی» و «دستگاهی ایران». مجموعه‌ای که خواهید شنید بر مبنای بداهه‌ای شکل گرفت که بنای آن از ابتدا تلاش برای هم حس شدن و نزدیکی سه زیبایی شناسی به هم، فارغ از تفاوت‌های ظاهری موجود بین آنها بود. موتیف‌های موسیقایی اولیه که بداهه‌ها بر پایه آن آغاز شد اغلب از گنجینه موسیقی هریک از سه فرهنگ یاد شده گزین شدند و طی بداهه‌نوازی‌های گروهی با خلاقیت هر نوازنده در تعامل با دو تن دیگر در قالبی جدید ارائه شدند.»

«راه ۱»، «راه ۲»، «راه ۳»، «راه ۴»، «راه ۵»، «منزلگاه اول»، «منزلگاه دوم»، «منزلگاه سوم» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم ۷۲ دقیقه‌ای پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

حمید مرادیان نوازنده سنتور، بابک کوهستانی نوازنده ویولا و ویولن، نگار بوبان نوازنده عود، حمید عسگری میکس و مسترینگ، حسن عسگری مدیر صدا، مجید کاشانی (استودیو دفتر) طراح گرافیک، محمدرضا یعقوبی عوامل اجرایی این آلبوم را که در استودیوی «نوای کهن پارس» ضبط شده تشکیل می‌دهند.

«احتمالا قهرمانی در کار نیست»؛ پنجمین آلبوم «بمرانی» با حال وهوایی متفاوت

پنجمین آلبوم گروه موسیقی «بمرانی» از مجموعه‌های پرطرفدار حوزه موسیقی تلفیقی با عنوان «احتمالا قهرمانی در کار نیست» در بازار موسیقی منتشر شد.

«شرایط حساس»، «احتمالاً قهرمانی در کار نیست»، «از پیشم نرو»، «درونی»، «فرض کن»، «که روشنی سحر»، «داد بی‌داد»، «پاییز»، «خشکسالی»، «کلانتری»، «گل واژه»، «خارجی» اسامی قطعاتی هستند که در آلبوم «احتمالا قهرمانی در کار نیست» گنجانده شده‌اند.

بهزاد عمرانی خواننده، مانی مزکی میکس و نوازنده سازدهنی، ترومبون، یوفونیوم، سوزافون و هم خوان، جهانیار قربانی نوازنده گیتار الکتریک، ترومپت و هم‌خوان، آرش عمرانی نوازنده پیانو، کیبورد و هم خوان، کیارش عمرانی نوازنده گیتار باس و هم خوان، سالارم. اصغری نوازنده درامز وهم خوان، گلنوش عمرانی، مریم جمالی و آها راستی گروه هم خوان هنرمندان این آلبوم را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که احسان رسول اف تهیه‌کننده، محمد صفرپور مدیر اجرایی، حمید شوارعان مدیر هنری و طراح گرافیگ، امید نعم‌الحبیب طراح لوگو تایپ، بهزاد عمرانی عکس‌های آنالوگ، حمید خداپناهی مترجم و استودیو طبل امور چاپ و تولید دیگر عوامل اجرایی این اثر موسیقایی هستند.

گروه «بمرانی» متشکل از بهزاد عمرانی (خواننده)، جهانیار قربانی، آرش عمرانی، کیارش عمرانی و سالار م. اصغری از جمله مجموعه‌های فعال حوزه موسیقی است که از سال ۸۷ با اجرای زنده در برخی کافه‌ها و اماکن فرهنگی هنری شهر تهران موجودیت خود را اعلام کرد و به دلیل فضای جدیدی که در آثارش ارائه داده بود با استقبال مخاطبان رو به رو شد. این گروه همچنین در برخی آثار تئاتری و سینمایی نیز به عنوان گروه موسیقی حضور فعالی داشته است.

«اتوبوس قرمز – ۱۳۹۳»، «مخرج مشترک – ۱۳۹۴»، «گذشتن و رفتن پیوسته- ۱۳۹۵»، «سیزده چهل ۱۳۹۸» آلبوم‌هایی هستند که تاکنون توسط گروه «بمرانی» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«خوشنویسی»؛ رضا والی و استفاده از سیستم کوک سنتی ایرانی به جای کوک اروپایی

آلبوم «خوشنویسی» به آهنگسازی رضا والی، همراهی کوارتت زهی «کارپی دیم» و نوازندگی سنتور داریوش ثقفی، نوازندگی ویولن سل کارل او، نوازندگی فلوت پاول تاوب، نوازندگی ویول چالرز ودربی و ایمی گالوزو، نوازندگی ویولا کرین فوجیوارا شنیدنی شد.

رضا والی از آهنگسازان پیشکسوت موسیقی کشورمان در توضیح این آلبوم نوشته است: «در سال ۲۰۰۰، از نظام موسیقایی اروپایی فاصله گرفتم و به ساخت موسیقی بر اساس نظام موسیقی ایرانی (دستگاه / مقام) روی آوردم. از سال ۲۰۰۰ تا کنون اهداف من در حوزه آهنگسازی و زیبایی شناسی موارد زیر بوده‌اند:

۱- استفاده از سیستم کوک سنتی ایرانی یا کوک ترکیبی به جای سیستم کوک اروپایی مبتنی بر اعتدال مساوی (در زیر به سیستم‌های کوک سنتی ایرانی و ترکیبی پرداخته‌ام). ۲- استفاده از چندصدایی ایرانی / خاورمیانه‌ای که ویژگی ذاتی نظام دستگاهی / مقامی است به جای چندصدایی اروپایی. ۳- استفاده از فرم‌های موسیقایی نظام دستگاهی / مقامی مانند بسط موزائیک وار و لایه‌بندی سیال به جای فرم‌های موسیقایی اروپایی، و همچنین به‌کارگیری فرم‌های موسیقایی متعلق به موسیقی ایران / خاورمیانه در قرون وسطا. ۴- گسترش ساختار ریتمیک موسیقی و افزودن چرخه‌های ریتمیک نظام دستگاهی / مقامی (موسوم به اصول)؛ برای پرداختن به اهداف بالا دست به کار ساختن مجموعه‌ای از قطعات مجلسی با عنوان «خوشنویسی» شدم (خوشنویسی شماره ۱، خوشنویسی شماره ۲، …). این آلبوم خوشنویسی شماره ۱ تا خوشنویسی شماره ۱۲ را شامل می‌شود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ساخته شده‌اند.»

رضا والی از آهنگسازان و موسیقیدانان پیشکسوت کشورمان است که تحصیلات عالی خود را در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین آموخته و از دانشگاه پتسبرگ نیز دکترای آهنگسازی و تئوری موسیقی گرفته است. این هنرمند اکنون عضو هیات علمی دانشگاه کارنگی ملون است. ضمن اینکه ارکستر سمفونیک پتسبرگ، سمفونی سیاتل، سمفونی مدرن بوستون، کوراتت لاتینو آمریکانو و کوارتت کرونوس از مجموعه‌ها و پروژه‌هایی هستند که رضا والی در آنها حضور داشته است.

«به یاد دوست»؛ گوش جان می‌سپاریم به نوای ناب ساز استاد!

آلبوم «به یاد دوست» با هنرمندی درویش رضا منظمی از استادان و پژوهشگران معتبر موسیقی ایرانی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این آلبوم که در «شور»، «افشاری» و «سه گاه» منتشر شده است درویش رضا منظمی نوازنده ویولن، شهرام منظمی نوازنده تمبک، علیرضا خدامرادی طراح و سروش بخشش مدیر تولید عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.

درویش رضا منظمی سال ۱۳۱۸ در الشتر به دنیا آمد. او همزمان با نوازندگی ویولن، نوازندگی ساز کمانچه را با راهنمایی‌های یک نوازنده کمانچه چهارسیم در الشتر شروع می‌کند. او پس از عزیمت به تهران شش سال متوالی نزد حسین یاحقی نواختن کمانچه و ردیف به روایت وی را می‌آموزد و در این دوره علاوه بر تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا و بهره‌مندی از هنرمندانی چون نور علی برومند، علی اصغر بهاری، داریوش صفوت، هرمز فرهت، جواد معروفی از بدو تاسیس گروه «شیدا» با محمدرضا لطفی، حسین عمومی و ناصر فرهنگ فر همراه می‌شود. این هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی پس از اتمام تحصیلات کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه تهران در همین مجموعه به عنوان هیات علمی مشغول تدریس ردیف میرزا عبدالله و نحوه کمانچه نوازی به سبک قدما، که در آن تکنیک نوازندگی بر احساس غالب و ردیف نوازی به شیوه حسین یاحقی در آن مشهود است. مشخصه سازنوازی منظمی در نقش واضح سکوت‌های پی در پی، دُرّاب های زیبا و حرکت کُند آرشه همراه با ضربی‌های سنگین است. هرچند سنگینی ردیف رسمی در نوازندگی او بارز است ولی بداهه نوازی از نوع مکتب اصفهان به علت تأثیرپذیری او از نی استاد کسایی بسیار واضح است. سونوریته ساز او همان صدای گرفته و تاریخی کمانچه است که درونی ترین احساس هنرمند را بیان می‌کند. صدایی دلکش و حزن آلود که راوی هزاره‌های دور و تباری پر رنج است.

از دیگر سوابق اجرایی و هنری درویش رضا منظمی می‌توان به عضویت در هیات علمی و معاونت آموزشی دانشکده موسیقی دانشگاه تهران، عضویت در شورای عالی صدا و سیما، عضویت در شورای موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اجراهای متعدد کنسرت در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.

«تا تو با منی»؛ یک روایت موسیقایی از اشعار بزرگان به آهنگسازی ناصر ایزدی

آلبوم «تا تو با منی» عنوان تازه‌ترین اثر تولید شده از سوی موسسه فرهنگی هنری «راد نو اندیش» به مدیریت بردیا صدرنوری است که با آهنگسازی و رهبری ناصر ایزدی، همراهی ارکستر ملی «مهر» و خوانندگی داود فتحی منتشر شده است.

در این آلبوم آثاری از شاعران مطرح معاصر کشورمان از جمله هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، حمید مصدق و گلچین گیلانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. ضمن اینکه علیرضا دریایی نوازنده ویولن و مجید واصفی نوازنده تار در ۲ بخش آلبوم به اجرای تک نوازی پرداخته‌اند.

علیرضا دریایی، حامد ابراهیمی، رضا رضاپور، سامان محمدنبی، روژین عدالت، سارا نادری، بردیا امیری، حسین واحدی، میثم رضایی مهر، نازنین طهرانی نوازندگان ویولن، علیرضا دریایی، حمیدرضا باقری، احمدرضا نیکخو، روژین عدالت نوازنده ویولن آلتو، نیلوفر ابراهمی نوازنده فلوت، محمد حسین غریبی نوازنده ویولنسل، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، علی شمس آبادی نوازنده کلارینت، آزاده امیری نوازنده تار، نیلوفر هداوند نوازنده تارباس، دنیا فتحی نوازنده پیانو، امیر شکرآبی نوازنده تمبک، علیرضا دریایی تک نواز ویولن، مجید واصفی تک نواز تار و صحرا شعبانی (هم خوان) اعضای گروه نوازندگان ارکستر ملی «مهر» را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «تا تو با منی» به آهنگسازی و رهبری ارکستر ناصر ایزدی، همراهی ارکستر ملی «مهر» و خوانندگی داود فتحی توسط موسسه فرهنگی هنری «راد انو اندیش» تولید شده و پخش از آن نیز توسط «نشر و پخش جوان» صورت گرفته است.

«هورهورک»؛ روایتی از موسیقی شمال خراسان با سهراب عزیزی پور

«هورک هورک» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر در بازار فروش محصولات موسیقایی است که طی روزهای گذشته منتشر شده است. این آلبوم در برگیرنده موسیقی شمال خراسان در منطقه قوچان است که با روایت کرمانجی و فارسی پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.

در این مجموعه موسیقایی حسین عزیزی‌پور استاد موسیقی شمال خراسان به عنوان خواننده و سعید طهرانی‌زاده به‌عنوان نوازنده دوتار، پژوهشگر و مترجم اشعار آلبوم گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

حسین عزیزی پور، معروف به حسین عزیزی یکی از خوانندگان مشهور موسیقی شمال خراسان است. او در سال ۱۳۲۲ در شهرآباد بجنورد به دنیا آمده است. صدای وی در جوانی و تا حدود میان سالی در رده‌ی سوپرانو بوده و آثاری از وی موجود است که تونیک آنها حدود نت می اکتاو چهارم است.

کم و کیف چنین صدایی در میان خوانندگان این ناحیه که آثار آن‌ها در دسترس است، کم نظیر و نادر است. ضمن اینکه کارگان او شامل آهنگ‌هایی با کلام پارسی و کرمانجی است. این هنرمند از آموزش‌های اساتید برجسته‌ای همچون حاجی ابراهیم سبزواری، حاج غلامحسن برازنده (معروف به نوازنده) و ولی رحیمی، بهره مند بوده است و در طول سالیان فعالیت خود، به همراه اساتید دیگری همچون حسن یزدانی، لطیف لطفی، نیازعلی صحراروشن، آقاجان عطایی، پرویز دردی و خصوصاً خلیل یوسفی در مجالس و محافل اجرا داشته است.

«دم سرد»؛ شنیدن چند موسیقی فیلم از امیرحسین سمیعی

مجموعه موسیقی فیلم‌های امیرحسین سمیعی آهنگساز شناخته شده کشورمان در آلبومی به نام «دم سرد» نیز طی روزهای گذشته توسط موسسه هنری «طلوع نغمه‌های هم آوا» منتشر شد.

این آلبوم شامل موسیقی فیلم‌های «دم سرد» به کارگردانی عباس رزیجی، «انتقام از یک انقلاب» به کارگردانی سید مرتضی رضوی، «استقبال» به کارگردانی سمیرا قطب، «پلات» به کارگردانی محمد حسین زینعلی و «نیلوفر، پونه، بتی، سروش و دیگران» به کارگردانی اسماعیل میهن دوست است.

سمیعی که طی ماه‌های اخیر به عنوان مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول به فعالیت است تاکنون آهنگسازی فیلم‌های متعددی از جمله «می‌خواهم شنیده شوم» ساخته محمد حسین زینعلی، «بی مرزی» ساخته محمد حسین زینعلی، «عشاق» ساخته محمد حسین زینعلی، «مرمت» ساخته سید مهدی میرقیاسی، «سنگر تدارکات» ساخته محسن قیصری، «بیداری رویاها» ساخته مهدی همایونفر، «کامنت» ساخته نازنین چیت‌ساز، «جهت» ساخته رها پاکان، «فیروزه» ساخته رها پاکان، مستند «دانه‌های انار» ساخته کمیل رضوان خواه، سریال مستند «مجازیست» (شبکه افق) را نیز به عهده داشته است.

«اینکه دلتنگ توام»؛ سالار عقیلی و یک همکاری تازه با پیمان خازنی

آلبوم «اینکه دلتنگ توام» عنوان تازه‌ترین آلبوم سالار عقیلی خواننده موسیقی ایرانی است که در روزهای گذشته به آهنگسازی نسیم شاملو و پیمان خازنی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

ضبط تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی «وارش» به کارگردانی احمد کاوری از جمله تجربیات مشترک حضور سالار عقیلی و پیمان خازنی بود. این دو هنرمند پیش از این آلبوم «به یاد من باش» را نیز به شنوندگان موسیقی ایرانی ارائه کرده بودند.

آلبوم «اینکه دلتنگ توام» شامل ۹ آهنگ با کلام است که از نوازندگان آن می‌توان به نسیم شاملو، سروش قهرمانلو، علیرضا دریایی و کیکاووس مختاری اشاره کرد.

«رفته زدل» با همراهی مجید حسین‌خانی و آوا عباس‌زاده، «همهمه کاشی‌ها»، «تو را ای کهن بوم و بر» با هنرمندی نوشین طافی و محسن کرامتی، «کجاست خانه باد» با هنرمندی الهام پاوه‌نژاد، «فکر و فریاد» به خوانندگی سینا سرلک، «به یاد من باش» به خوانندگی سالار عقیلی، «شوخی» و «پریچهره» به خوانندگی سینا سرلک نیز آثاری هستند که تاکنون توسط پیمان خازنی در قالب آلبوم منتشر شده است.

«صبح خیال‌انگیز»؛ انتشار اولین خواننده تازه وارد موسیقی ایرانی با طعم پاپ

«صبح خیال‌انگیز» عنوان یکی از تازه‌ترین آلبوم‌های منتشرشده در فرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی کشورمان است که به خوانندگی امیررضا هِراوی و همراهی تعدادی از هنرمندان صاحب نام موسیقی کشورمان پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

امیررضا هراوی از جمله خوانندگان جوان موسیقی ایرانی است که فراگیری آواز ایرانی را از سن چهارده سالگی آغاز کرد. وی طی این سال‌ها در محضر استادانی چون محمدرضا لطفی، علی اصغر شاهزیدی، محمود گلپایگانی، محمد گلریز، علیرضا قربانی به آموختن شیوه‌های مختلف آواز ایرانی پرداخت. البته اکبر گلپایگانی، حسین خواجه امیری و غلامحسین بنان از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در حوزه تلفیق شعر و موسیقی، صدادهی درست و مرکب خوانی تاثیر زیادی در شیوه خوانندگی او داشته است.

«مَرده و حرفاش» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «شب ناگهان گذشت» با شعر آرمیتا زند، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «صبح خیال‌انگیز» با شعر مرحوم حسین منزوی و آهنگسازی و تنظیم مهیار علیزاده، «حذر مکن» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «تو پاره دلمی» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «دلم دریا» با شعر آرمیتا زند، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی، «از خانه بیرون می‌زنیم» با شعر محمد علی بهمنی، آهنگسازی و تنظیم مهیار علیزاده، «هنوز تا ته جانم» با شعر سهیل حسینی، آهنگسازی امیررضا هراوی و تنظیم فریدون بهرامی آثاری هستند که در آلبوم «صبح خیال‌انگیز» برای مخاطبان ارائه شده‌اند.

آلبوم «صبح خیال‌انگیز» به خوانندگی امیررضا هراوی و تهیه کنندگی محسن رجب‌پور با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط شرکت فرهنگی هنری «ترانه شرقی» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«رنج عاشق»؛ یک آلبوم با صدای اخواص که به چراغ داران موسیقی ایرانی تقدیم شد

آلبوم «رنج عاشق» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی منتشر شده در ژانر موسیقی ایرانی است که به آهنگسازی مجید مولانیا و خوانندگی پوریا اخواص توسط نشر «نوفه» منتشر شده است.

«محو خیال» با شعر صبا عبداللهی، «رنج عاشق» با شعر دیبا خسروی، قطعه بی کلام «جام رقصان»، «بی هیچ دردان» با شعر هوشنگ ابتهاج، «در پی او» با شعر سعدی، «موج رها» با شعر صبا عبداللهی آثاری هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

مجید مولانیا آهنگساز آلبوم «رنج عشق» که تاکنون آثاری چون «در عشق زنده باید» با صدای وحید تاج، «چشم بی خواب» با صدای حسام‌الدین سراج و تعدادی دیگر از آثار موسیقایی را منتشر کرده، توضیح کوتاهی پیرامون این اثر موسیقایی نوشته است: «رنج عاشق» حکایت طریقی است جانکاه که تمنایش مدادم است و هجرانش بی‌پایان، عطشی است نو به نو، در آنکه پای نهی به رهی شده‌ای سوی بی سو.

به پاس رنجی که چراغ داران موسیقی ایرانی به دوش کشیده‌اند و تقدیم به عاشقانش. به همت دوستانم، پوریا اخواص، حمید قنبری، صابر سوری و حسن خدایی نیا»

«امان از این دل»؛ لذت تجدید خاطره با موسیقی اصیل ایرانی

تعدادی از آثار منتخب موسیقی اصیل ایرانی که چند دهه اخیر مورد پسند شنوندگان موسیقی قرار گرفته در قالب آلبوم «امان از این دل» با هنرمندی مسعود جاهد به عنوان نوازنده نی، فضل الله شهرکی به عنوان نوازنده تمبک و علیرضا آقاجری به عنوان خواننده، منتشر شد.

مسعود جاهد از جمله هنرمندان شناخته شده موسیقی ایرانی است که از او به عنوان یکی از هنرمندان نسل سوم موسیقی ایرانی یاد می‌کنند که به گفته برخی از کارشناسان کمتر توجهی به جو حاکم بر دنیای نی‌نوازی دارد. این هنرمند در طول سال‌هایی که فعالیت داشته، علاوه بر آموزش در زمینه تولید و عرصه موسیقی نیز گام‌هایی برداشته است. جاهد کارش را با دو نوازی و سه نوازی در زمینه تصنیف شروع کرد و بعدها دامنه فعالیت‌هایش را به موسیقی با کلام گسترش و آلبوم‌های متعددی چون «مجنون»، «زلف»، «سرخوشان»، «نی نامه»، «ردیف نی»، «خسته‌ام از این کویر»، «پنجره باز می‌شود» منتشر کرد.

«مه من» با شعر و ملودی علی اکبر شیدا، «آواز نوا» با شعر سعدی، «چهره به چهره» با شعر طاهره قره العین، «ما را همه شب نمی‌برد خواب» با شعر سعدی، «باد صبا» با شهر ملک‌الشعرای بهار و خوانندگی جهانگیر مهراد، «ساز و آواز» بر مبنای شعر فائز دشتی، «از خون جوانان وطن لاله دمیده» با شعر و ملودی عارف قزوینی، «شور سلمک» با شعر حافظ، «به یاد داری»، «نازار دلی» با شعر ابوسعید ابوالخیر و ملودی حبیب سماعی، «حیرت آهنگم» با شعر بی دل دهلوی، «امان از این دل که داد» با شعر و ملودی محمدعلی امیرجاهد، «تو آفتاب و جهان جز به جستجوی تو نیست» با شعر بی دل دهلوی و «بهار دلکش» با شعر عارف قزوینی و آهنگسازی درویش خان قطعاتی هستند که در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«دوردست»؛ انتشار تازه‌ترین اثر موسیقایی حوزه هنری

آلبوم موسیقی «در دوردست» به آهنگسازی محمد سلیمانیان و آواز سیدمحسن حسینی بر روی اشعاری از سهراب سپهری توسط مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد. این آلبوم حاصل اجرای صحنه‌ای گروه مشرق در قالب ۱۵ قطعه ساز و آواز، تصنیف و قطعات ضربی است.

محمد سلیمانیان آهنگساز این اثر، فوق لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی خود را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفته و تاکنون چندین آلبوم موسیقی از او منتشر شده است.

همچنین سیدمحسن حسینی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد گرافیک از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی به عنوان خواننده در این آلبوم سایر اعضای گروه را همراهی می‌کند. حسینی پیش از این در آلبوم‌های «شهر مناجات» و «از سراسر بگذشته» به عنوان خواننده همکاری داشته است.

مهدی رنگین‌کمان به عنوان نوازنده تمبک و بامداد ملکی به عنوان نوازنده دوایر و بندیر در این آلبوم حضور دارند.