۳ گونه پرنده جدید در چهارمحال و بختیاری مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری، شهرام احمدی عنوان کرد: به تازگی مراحل ثبت مشاهده سه گونه پرنده جدید در استان چهارمحال و بختیاری انجام و به فهرست پرندگان مشاهده شده در این استان اضافه شد.

وی گفت: سسک تالابی زیتونی در شهرستان لردگان و کاکایی پشت‌سیاه کوچک، زیر گونه آسیای میانه در تالاب گندمان توسط و گونه دم چتری در بخش بازفت مشاهده شده اند.

وی ادامه داد: تیره سسک (sylviidae) پرندگانی کوچک، پر جنب و جوش و حشره‌خوار، با منقار باریک و متناسب با رژیم غذایی بوده که بسیاری از آنها فاقد نشانه‌های تشخیص واضح هستند زیرا پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می‌کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آنها دشوارتر می‌شود.