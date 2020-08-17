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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۸:۱۱

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

۳ گونه پرنده جدید در چهارمحال و بختیاری مشاهده شد

۳ گونه پرنده جدید در چهارمحال و بختیاری مشاهده شد

شهرکرد- مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: با ثبت مشاهده سه گونه پرنده جدید در چهارمحال و بختیاری، تعداد پرندگان مشاهده شده در این استان به ۲۸۰ گونه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری، شهرام احمدی عنوان کرد: به تازگی مراحل ثبت مشاهده سه گونه پرنده جدید در استان چهارمحال و بختیاری انجام و به فهرست پرندگان مشاهده شده در این استان اضافه شد.

وی گفت: سسک تالابی زیتونی در شهرستان لردگان و کاکایی پشت‌سیاه کوچک، زیر گونه آسیای میانه در تالاب گندمان توسط و گونه دم چتری در بخش بازفت مشاهده شده اند.

وی ادامه داد: تیره سسک (sylviidae) پرندگانی کوچک، پر جنب و جوش و حشره‌خوار، با منقار باریک و متناسب با رژیم غذایی بوده که بسیاری از آنها فاقد نشانه‌های تشخیص واضح هستند زیرا پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می‌کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آنها دشوارتر می‌شود.

کد مطلب 5000497

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