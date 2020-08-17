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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۰۸

در شروع معاملات امروز

بورس به روند نزولی خودادامه داد/عقب‌نشینی شاخص به کانال ۱.۷میلیون

بورس به روند نزولی خودادامه داد/عقب‌نشینی شاخص به کانال ۱.۷میلیون

بورس معاملات امروز را هم با روند نزولی آغاز کرد و شاخص کل در دقایق اولیه معاملات با افت بیش از ۱۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عقب نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس معاملات امروز را هم با روند نزولی آغاز کرد و شاخص کل در دقایق اولیه معاملات با افت بیش از ۱۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عقب نشینی کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در حال حاضر در رقم یک میلیون و ۷۹۸ هزار واحد قرار دارد و ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد نسبت به روز گذشته منفی شده است.

بر اساس اعلام شرکت بورس تهران، معاملات بازار از امروز دوشنبه ۲۷ مرداد در دو نیمه ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵ و ۱۲:۱۵ تا ۱۵:۱۵ دقیقه انجام می‌شود؛ معاملات ۵۳ نماد پُرتقاضا از جمله شستا، فارس و فملی به نیمه دوم معاملات بازار منتقل شده است.

کد مطلب 5000543

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