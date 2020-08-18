به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: رعایت پروتکل‌ها باعث شده تا روز به روز شاهد کاهش سیر صعودی بیماری کرونا در کشور باشیم.

وی ادامه داد: میزان استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری باعث شد روند ابتلاء کاهش یابد، اما هنوز انتظار داریم مردم بیشتر به این پروتکل‌ها دقت کنند.

رئیسی افزود: از همه مردم درخواست می‌کنیم به ویژه در هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی، حتماً ماسک بزنند و پروتکل‌ها را رعایت کنند.

وی گفت: هم ماسک و هم فاصله گذاری هر دو با هم باید رعایت شود تا بتوان شاهد سیر نزولی بیماری بود.

معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که هفته‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، افزود: متأسفانه در ماه‌های گذشته روند مرگ و میر و بستری‌ها افزایش پیدا کرد که رعایت پروتکل‌ها و تلاش کادر درمان باعث شد سیر نزولی بیماری را شاهد باشیم.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر وقت پروتکل‌های بهداشتی را به دقت عمل کرده‌ایم، وضعیت بهبود یافته است. البته هنوز وضعیت خوب و سفید نشده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، افزود: وقتی پروتکل‌ها را رعایت کنیم، دو هفته بعد سیر نزولی بیماری رخ خواهد داد و اگر رعایت نکنیم، دو هفته بعد شاهد سیر صعودی بیماری خواهیم بود و یک ماه بعد از آن میزان مرگ و میر بالا می‌رود.

رئیسی گفت: رعایت پروتکل‌ها توسط مردم باعث شد روند بستری سیر ملایم‌تری طی کند و همکاران ما نفس بهتری می‌کشند.

وی با عنوان این مطلب که در چهار روز آینده بحث کنکور را داریم، افزود: همه پروتکل‌های سختگیرانه ابلاغ شده و از والدین درخواست می‌کنیم از تجمع در مقابل محل‌های برگزاری کنکور خودداری کنند.

رئیسی در ارتباط با عزاداری‌های ماه محرم نیز، گفت: هر گونه مراسم در فضای سر بسته مطلقاً ممنوع است.

وی افزود: کوچک‌ترین غفلت باعث خیز مجدد بیماری خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت به فصل پاییز و شیوع آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: در فصل پاییز باید جوری عمل کنیم که رعایت پروتکل‌ها به سبک زندگی تبدیل شود.