آیت الله عبادی زاده: انقلاب اسلامی رهین اندیشه تابناک مهدویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در اجلاس ملی مهدویت و انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه برگزاری کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام در استان هرمزگان، اظهار کرد: استمرار بیش از ده‌ساله این کنگره، نشان‌دهنده عمق ارادت مردم هرمزگان به خاندان عصمت و طهارت است و مایه خرسندی است که این استان میزبان همایشی ارزشمند در مسیر تبیین پیوند اندیشه مهدویت و انقلاب اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه نامگذاری اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی، معنادار و پرمفهوم است، افزود: انقلاب اسلامی ایران، رهین اندیشه تابناک مهدویت است و اندیشه نورانی ولایت فقیه، حلقه اتصال انقلاب اسلامی با مهدویت به شمار می‌رود؛ اندیشه‌ای که امام راحل(ره) آن را از محدوده کتاب‌ها و حجره‌های فقهی خارج و وارد عرصه عمل اجتماعی و حکمرانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان تصریح کرد: انقلاب اسلامی به برکت این اندیشه الهی و اتصال به منبع لایزال الهی، با وجود همه دشمنی‌ها، فشارها و ناهمواری‌ها، با صلابت مسیر خود را ادامه داده است.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سه مأموریت اساسی انقلاب را انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی دانست و گفت: هدف نهایی این مسیر، تحویل انقلاب اسلامی به صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر(عج) است.

وی با تأکید بر اینکه اندیشه مهدویت نباید صرفاً به حوزه فردی محدود شود، بیان کرد: نخست باید انسان تراز انقلاب اسلامی تربیت شود؛ انسانی که در مسیر معنویت، عدالت، عقلانیت، خردورزی، تعامل فرهنگی و هویتی و تحقق صلح جهانی گام برمی‌دارد.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی همچون حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته‌اند؛ انسان صالح، جامعه صالح می‌سازد و جامعه صالح با شکل‌دهی تمدن اسلامی، بسترهای ظهور را فراهم می‌کند.

وی با انتقاد از نگاه منفعلانه به انتظار، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) ما را از انتظار منفعل خارج و مفهوم انتظار فعال را تبیین کرد و بدین ترتیب، مسئولیت‌پذیری را به متن اندیشه مهدوی بازگرداند.

آیت‌الله عبادی‌زاده افزود: انتظار به معنای آماده‌باش دائمی است و در این مسیر باید خودسازی، اخلاق، بصیرت و خردورزی را در اولویت قرار دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به ارکان تمدن اسلامی گفت: تمدن اسلامی بر سه رکن استوار است که دو رکن مهم آن بر عهده دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، نخبگان، فرهیختگان و فرهنگیان قرار دارد.

وی ادامه داد: رکن نخست، «نرم‌افزار تمدن» است که شامل سبک زندگی اسلامی، تولید علم، ارتقای فرهنگ عمومی و دینی و شکل‌دهی جامعه معنوی می‌شود و این مسئولیت بر عهده نخبگان علمی و فرهنگی است.

عبادی‌زاده رکن دوم را «سخت‌افزار تمدن» دانست و گفت: این بخش، وظیفه مدیران و مسئولان اجرایی است که باید با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، زمینه پیشرفت و تعالی کشور را مهیا کنند.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر اهمیت رکن سوم تصریح کرد: «فکر و اندیشه تمدنی» مهم‌ترین رکن تمدن اسلامی است و نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ این اندیشه باید در تمام لایه‌های جامعه اسلامی، از کارگران و خدمات شهری تا نخبگان، دانشمندان و سیاستمداران، نفوذ کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین همایش‌ها و اجلاس‌های ملی در حوزه مهدویت، بتواند زمینه‌ساز تعمیق این اندیشه و ایجاد تحرک فکری در جامعه برای حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن و تمدن‌ساز باشد.