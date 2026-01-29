  1. استانها
  2. لرستان
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

شناسایی و دستگیری عامل اصلی شهادت بسیجی بروجردی

شناسایی و دستگیری عامل اصلی شهادت بسیجی بروجردی

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از شناسایی و دستگیری عامل اصلی شهادت بسیجی «سید محمدجواد منور» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اغتشاشات اخیر شهرستان بروجرد که در اقدامی جنایت‌کارانه از سوی عناصر آشوبگر منجر به شهادت شهید مظلوم مدافع امنیت، «سید محمدجواد منور» و مجروحیت فرزند ایشان «سید محمد نعیم منور» شد، مأموران دلاور پلیس آگاهی و سپاه استان در عملیات مشترکی با اشراف اطلاعاتی بالا و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته، و اقدامات تخصصی موفق به شناسایی عامل این اقدام وحشیانه شدند.

مأموران پلیس و سپاه در عملیاتی هوشمندانه و ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرد دستگیرشده در تحقیقات تخصصی پلیس به ضرب‌وجرح شهید والامقام «سید محمدجواد منور» اعتراف کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم شریف و انقلابی استان تأکید کرد: فرزندان غیور و جان‌برکف شما در انتظامی با همکاری برادرانمان در سپاه، بسیج و دستگاه‌های امنیتی، تلاش شبانه‌روزی خود را تا شناسایی و دستگیری تمامی عوامل اقدامات خرابکارانه در سطح استان را ادامه خواهند داد تا امنیت و آرامش مردم عزیز حفظ شود.

کد مطلب 6734676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 6
      پاسخ
      تورا به خدا کوتاهی نکنید جوان مردم رو به طور وحشیانه میزدن واقعا ازش نگذرید بدترین مجازات درنظر بگیرید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها