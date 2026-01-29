شناسایی و دستگیری عامل اصلی شهادت بسیجی بروجردی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اغتشاشات اخیر شهرستان بروجرد که در اقدامی جنایت‌کارانه از سوی عناصر آشوبگر منجر به شهادت شهید مظلوم مدافع امنیت، «سید محمدجواد منور» و مجروحیت فرزند ایشان «سید محمد نعیم منور» شد، مأموران دلاور پلیس آگاهی و سپاه استان در عملیات مشترکی با اشراف اطلاعاتی بالا و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته، و اقدامات تخصصی موفق به شناسایی عامل این اقدام وحشیانه شدند.

مأموران پلیس و سپاه در عملیاتی هوشمندانه و ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرد دستگیرشده در تحقیقات تخصصی پلیس به ضرب‌وجرح شهید والامقام «سید محمدجواد منور» اعتراف کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم شریف و انقلابی استان تأکید کرد: فرزندان غیور و جان‌برکف شما در انتظامی با همکاری برادرانمان در سپاه، بسیج و دستگاه‌های امنیتی، تلاش شبانه‌روزی خود را تا شناسایی و دستگیری تمامی عوامل اقدامات خرابکارانه در سطح استان را ادامه خواهند داد تا امنیت و آرامش مردم عزیز حفظ شود.