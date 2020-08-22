۴۰۰ عنوان برنامه همزمان با دفاع مقدس در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قهرمان عیوضلو صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تشریح برنامههای دفاع مقدس اظهارکرد: برخلاف سالهای قبل، هفته دفاع مقدس در سال جاری طی هر هفته به یک استان اختصاص دارد و هفته اول شهریور نیز برای آذربایجان غربی است.
وی مسابقات فرهنگی، ورزشی، قرآنی و دیگر برنامههای هنری، تجلیل از ۴۰ فعال سنگر انقلاب اسلامی، تجلیل از پزشکان دفاع مقدس و مدافعان سلامت، اعزام تیمهای جهادی شهید رهنمون به مناطق حاشیه شهر و ویزیت خانوادهها، افتتاح سالنهای ورزشی، خانه عالم، خانه محروم، برپایی ایستگاه صلواتی ماشین نویسی و اهدای کمکهای مومنانه معیشتی به تعداد ۳ هزار بسته از مهمترین برنامههای امسال برشمرد.
وی با بیان اینکه استان ما به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سرزمین مجاهدتهای خاموش است و قبل از دفاع مقدس تا امروز در حال مبارزه و تقدیم شهید است، عنوان کرد: تجلیل از ۴۰ سنگر انقلاب اسلامی جزو اصلیترین برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس بود که روز پنجشنبه با حضور نماینده ولیفقیه درآذربایجانغربی و جمعی از مسئولان انجام شد و در قالب آن از هیئت امنا و فعالان ۴۰ مسجد در سطح شهرستان تجلیل به عمل آمد.
سرهنگ عیوضلو با اشاره به همزمانی هفته دولت و هفته دفاع مقدس در استان، خاطرنشان کرد: همزمانی هفته دفاع مقدس در آذربایجانغربی با هفته سلامت، هفته دولت و همچنین دهه اول محرم فرصت مناسبی برای تبیین نقش هریک از این اقشار در دوران دفاع مقدس بوده و امیدواریم با همکاری مدیران و مسئولان بتوانیم در زمینه فعالیتهای تمام اقشار در دوران دفاع مقدس و نیز دوران حاضر قدم برداریم.
فرمانده سپاه ارومیه با تاکید بر اینکه امسال به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا قالب برنامههای اجرایی در فضای مجازی خواهد بود، گفت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت فضای مجازی و نیز با توجه به شرایط فعلی کشور، اجرای برنامهها در فضای مجازی و بهره بردن از ظرفیتهای این محیط در اجرای برنامهها جزو اولویتهای اصلی سپاه ارومیه است.
سرهنگ عیوضلو با تاکید بر اینکه نقش آذربایجانغربی در چهل سال گذشته خصوصاً در هشت سال جنگ تحمیلی بیبدیل بوده است، عنوان کرد: دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در مقابل متجاوزین و مستکبرین است باید با شکوه هر چه تمام تر برنامههای این مناسبت بیان و اطلاع رسانی شود.
نظر شما