شکایت نمایندگان ازقراردادویلموتس/ورودمجلس به پرونده فساد درفوتبال

سیدنظام الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره قرارداد «ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، گفت: از ابتدا قرارداد ویلموتس با واکنش‌هایی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران راجع به اصل قرارداد در زمان انعقاد آن شبهه داشتند و معتقد بودند مبلغ قرارداد و بندهای آن شائبه‌هایی دارد و مبتنی بر منافع ملی کشور نیست.

وی بیان کرد: شکایت ویلموتس منجر به حکم سنگینی برای کشورمان شده و این مسئله واکنش‌های زیادی را در پی داشته و باعث شده شکایت‌هایی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم شکایت‌هایی از جانب نمایندگان مجلس و هم شکایاتی از بیرون مجلس درباره قرارداد «ویلموتس» به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده است که ما به سرعت این پرونده را در دستور کار قرار می‌دهیم و بررسی می‌شود.

موسوی تصریح کرد: به واسطه اینکه موضوع ورزش در کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود، بنده مسئولیت پیگیری پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را برعهده دارم.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این کمیته جلسات خود را برای بررسی پرونده ویلموتس برگزار خواهد کرد و به احتمال زیاد روز دوشنبه مسئولان ذیربط در مجلس حضور پیدا می‌کنند تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تأکید کرد: قرارداد ویلموتس سرآغازی برای ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به کل مقوله قراردادها در ورزش به ویژه فوتبال خواهد بود.

موسوی یادآور شد: البته در گذشته پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تحت عنوان پرونده فساد در فوتبال داشتیم که در دوره نهم مجلس تهیه شد و در دستگاه قضا موجود است.

وی ادامه داد: البته ما سعی می‌کنیم پرونده فساد در فوتبال را به روز کنیم و مطالب و نکات جدید را هم به آن اضافه کرده و متخلفان را به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه انجام خواهد داد و قطعاً به محض آنکه گزارش نهایی خود را درباره پرونده «ویلموتس» و سایر موارد در حوزه ورزش نهایی کنیم، در صحن علنی مجلس جهت روشن شدن افکار عمومی قرائت می‌شود.