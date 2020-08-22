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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷

موسوی در گفتگو با مهر:

شکایت نمایندگان ازقراردادویلموتس/ورودمجلس به پرونده فساد درفوتبال

شکایت نمایندگان ازقراردادویلموتس/ورودمجلس به پرونده فساد درفوتبال

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شکایات زیادی درباره قرارداد «ویلموتس» به این کمیسیون واصل شده که در اسرع وقت بررسی می‌شود.

سیدنظام الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره قرارداد «ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، گفت: از ابتدا قرارداد ویلموتس با واکنش‌هایی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران راجع به اصل قرارداد در زمان انعقاد آن شبهه داشتند و معتقد بودند مبلغ قرارداد و بندهای آن شائبه‌هایی دارد و مبتنی بر منافع ملی کشور نیست.

وی بیان کرد: شکایت ویلموتس منجر به حکم سنگینی برای کشورمان شده و این مسئله واکنش‌های زیادی را در پی داشته و باعث شده شکایت‌هایی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم شکایت‌هایی از جانب نمایندگان مجلس و هم شکایاتی از بیرون مجلس درباره قرارداد «ویلموتس» به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده است که ما به سرعت این پرونده را در دستور کار قرار می‌دهیم و بررسی می‌شود.

موسوی تصریح کرد: به واسطه اینکه موضوع ورزش در کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود، بنده مسئولیت پیگیری پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را برعهده دارم.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این کمیته جلسات خود را برای بررسی پرونده ویلموتس برگزار خواهد کرد و به احتمال زیاد روز دوشنبه مسئولان ذیربط در مجلس حضور پیدا می‌کنند تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تأکید کرد: قرارداد ویلموتس سرآغازی برای ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به کل مقوله قراردادها در ورزش به ویژه فوتبال خواهد بود.

موسوی یادآور شد: البته در گذشته پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تحت عنوان پرونده فساد در فوتبال داشتیم که در دوره نهم مجلس تهیه شد و در دستگاه قضا موجود است.

وی ادامه داد: البته ما سعی می‌کنیم پرونده فساد در فوتبال را به روز کنیم و مطالب و نکات جدید را هم به آن اضافه کرده و متخلفان را به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه انجام خواهد داد و قطعاً به محض آنکه گزارش نهایی خود را درباره پرونده «ویلموتس» و سایر موارد در حوزه ورزش نهایی کنیم، در صحن علنی مجلس جهت روشن شدن افکار عمومی قرائت می‌شود.

کد مطلب 5004811
زهرا علیدادی

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