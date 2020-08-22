وضعیت ۲ شهرستان استان همدان به لحاظ شیوع کرونا همچنان قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه راه بازگشت به شرایط عادی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط عموم مردم است، گفت: دو شهر تویسرکان و بهار به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند.

وی با بیان اینکه روند ابتلاء به بیماری کرونا در استان همدان کاهشی است اما در شرایط هشدار هستیم و در روز تاسوعا و عاشورا محدودیت‌هایی در استان همدان خواهیم داشت، گفت: این محدودیت‌ها در بعضی نقاط پر رفت و آمد و گردشگر پذیر اعمال می‌شود.

استاندار همدان از همکاری خوب مردم، کادر بهداشت و درمان و ستاد استانی مقابله با کرونا تشکر و قدردانی کرد و گفت: اگر استان همدان در سرایت‌پذیری و مبتلایان به کرونا با روند کاهشی مواجه شده به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و تلاش کادر بهداشت و درمان و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی است.

۸۹ درصد مبتلایان به کرونا به علت شرکت در اجتماعات، میهمانی، دورهمی و مراسم عزاداری و عروسی به این بیماری مبتلا شده‌اند شاهرخی ادامه داد: طبق بررسی‌ها در استان همدان ۸۹ درصد مبتلایان به کرونا به علت شرکت در اجتماعات، میهمانی، دورهمی و مراسم عزاداری و عروسی به این بیماری مبتلا شده‌اند.

وی با یادآوری اینکه دغدغه برگزاری کنکور سراسری هم‌زمان با سراسر کشور به نحو احسن برطرف شد، ادامه داد: مراسم عزاداری ماه محرم نیز به بهترین نحو و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه باید در جریان برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم، تمام دستگاه‌های اجرایی با تبلیغات اسلامی نهایت همکاری را داشته باشند، گفت: در ایام محرم، پیش از به‌خطر افتادن سلامتی مردم، اقدامات پیشگیرانه و نظارتی با جدیت تمام انجام شود.

وی گفت: در ایام محرم، هیچ مراسمی در فضای بسته یا مسقف برگزار نخواهد شد و این مصوبه و تاکید ستاد مقابله با کرونا است.

اعمال محدودیت در راه‌های منتهی به اماکن گردشگری استان همدان

شاهرخی در ادامه با بیان اینکه برای پیشگیری از افزایش مسافرت‌ها در ایام تاسوعا و عاشورا، راه‌های منتهی به اماکن گردشگری استان همدان به صورت مقطعی محدودیت تردد خواهند داشت، گفت: با توجه به افزایش سفرهای استانی و مسافرپذیر بودن همدان، رعایت نکات بهداشتی از سوی مسافران که به همدان سفر می‌کنند بسیار ضروری است.

وی گفت: در ایام تاسوعا و عاشورا نظارت بیشتری در راستای رعایت نکات بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود تا با توجه به روند کاهشی ابتلاء به کرونا در استان، با همکاری مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تلاش کادر بهداشت و درمان به شرایط عادی برگردیم.

فاصله‌گذاری اجتماعی با ماندن در خانه و حداقل جابجایی در سطح شهرها و جاده‌ها و استفاده از ماسک مؤثرترین راه برای پیشگیری از کرونا است استاندار همدان با تاکید بر اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی با ماندن در خانه و حداقل جابجایی در سطح شهرها و جاده‌ها و استفاده از ماسک مؤثرترین راه برای پیشگیری از کرونا است، گفت: میزان ابتلاء و فوت ناشی از کرونا، ارتباط مستقیم با رفتن به سفر در سطح کشور دارد و لذا رفتن به سفر به معنی قبول ریسک مبتلا شدن و مبتلا کردن سایر هموطنان به ویروس کووید ۱۹ است.

وی تاکید کرد: کاهش تلفات ناشی از کرونا تنها با کنترل ابتلاء به این ویروس میسر بوده و همزمان کمک به کادر درمان برای فراهم آوردن امکان رسیدگی به سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای است ضمن اینکه هشدار جدی کارشناسان بر افزایش مراقبت و اجرای دقیق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در پیشگیری از کرونا است.

همچنین استاندار همدان در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا به مناسبت روز پزشک از دکتر رشید حیدری مقدم و دکتر بهنام رضا مخصوصی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان همدان و شهرستان اسدآباد، به نمایندگی از جامعه پزشکان استان با اهدا لوح، تقدیر کرد.

استاندار همدان گفت: از طرف تمام مردم استان همدان و به نمایندگی از دولت، قدردان تلاش‌ها و ایثارگری‌های مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان هستیم.

وی افزود: مدافعان سلامت در دانشگاه علوم پزشکی همدان و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان همدان عملکرد خوب و مؤثری در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا داشته و امیدواریم با همراهی مردم و رعایت توصیه‌های بهداشتی، به زودی شاهد عادی شدن شرایط در کشور و بخصوص استان باشیم.