اجرای پویش ملی با شعار هرخانه ایرانی یک هیئت قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان مسئول کارگروه قرآن ستاد عملیات محرم و صفر سازمان تبلیغات اسلامی با لحاظ شرایط فعلی کشور و لزوم زنده نگهداشتن آئینهای عزاداری سالار شهیدان و یاران باوفایش و با تبعیت از توصیه اکید مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اقدام به برنامه ریزی و اجرای ۱۰ عنوان ویژه برنامه قرآنی در ماههای محرم و صفر نموده است.
تبدیل شرایط تهدید آمیز کنونی به فرصت از طریق بهره گیری حداکثری از ظرفیت فضای مجازی، زمینه لازم را برای اجرای برنامههای قرآنی ویژه این ایام در ماههای محرم و صفر ضروری نموده، لذا سازمان دارالقرآن الکریم در این ایام، نسبت به اجرای برنامههای پویش ملی، مجازی هزاران ختم قرآن کریم در ایام محرم و صفر، هزاران ختم سوره مبارکه فجر در شب و روز عاشورای حسینی، برگزاری مسابقات روزانه کتابخوانی با محوریت قرآن و قیام عاشورا، راه اندازی هیئات قرآنی با محوریت خانواده و ایجاد گفتمان سازی ادبیات استقامت و ایستادگی مینماید.
در همین راستا سازمان دارالقرآن الکریم با مشارکت ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها و بهره گیری از ظرفیت مؤسسات و خانههای قرآن در سراسر کشور اقدام به برگزاری این برنامهها با شعار #هرخانه ایرانی یک هیئت قرآنی در بسترهای فضای مجازی نموده است.
علاقه مندان به شرکت در این برنامهها میتوانند در صفحه اینستاگرام به نشانی setarebaran_ir پایگاه اطلاع رسانی تلاوت به نشانی www.telavat.ir و در شبکههای اجتماعی تلگرام و ایتا به آدرس telaavat@ مشارکت داشته باشند.
