اسماعیل حسینی و ابراهیم عزیزی پیروز انتخابات مجلس در شیراز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزل سفلی بامداد شنبه بیان کرد: دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در پنج شهرستان فارس برگزار شد.

رئیس ستاد انتخابات استان ضمن قدردانی از مشارکت مردم شهرستان‌های شیراز، زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶ نامزد برای تصدی سه کرسی باقیمانده از جمع ۱۸ کرسی به رقابت پرداختند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با اشاره به اینکه ۸۲۰ شعبه اخذ رأی برای به امانت گرفتن رأی مردم در پنج شهرستان استان فارس برپا شده بود، به نقل از ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان پس از جمع آوری آرا و طی شدن مراحل قانونی، آقای سید اسماعیل حسینی با ۵۷۷۵۷ رأی و آقای ابراهیم عزیزی با ۴۳۱۴۶ رأی، اعتماد مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان را به دست آورده و به عنوان نمایندگان این شهر در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر خواهند شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: تجمیع آرا مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در حال انجام است که پس از تأیید نتیجه توسط ستاد انتخابات کشور، اعلام خواهد شد.