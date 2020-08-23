۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۷

به مناسبت آغاز ماه محرم

نسخه‌ الکترونیکی «آیات مَس» منتشر شد

نسخه‌ الکترونیکی کتاب آیات مَس نوشته‌ی محبوبه زارع از سوی نشر صاد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه الکترونیکی کتاب «آیات مَس» نوشته‌ محبوبه زارع از سوی نشر صاد منتشر شد. این اثر، داستان بلندی است که اتفاقاتش در بستر تاریخ اسلام، در سال ۶۱ هجری قمری می‌گذرد. قصه‌ عشق سرکشانه‌ پسر ایزدبیک به دختری به‌نام شمیسا که هردو زرتشتی مذهب‌اند. دختر به قتل ایزدبیک محکوم می‌شود و در آستانه‌ی نابینایی کامل هم قرار می‌گیرد. اما خوابی زندگی‌اش را تغییر می‌دهد. او باید یک نقاشیِ بسیار ویژه بکشد.

محبوبه زارع نویسنده مجموعه ۵ جلدی «قهرمانان کوچک کربلا» است که با بیانی عاطفی، به معرفی شخصیت‌های کوچک واقعه‌ بزرگ کربلا می‌پردازد.

نسخه‌ی الکترونیکی کتاب را می‌توانید در طاقچه تهیه کنید.

