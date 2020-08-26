دارا دوم بخریم یا نه؟ / گمانه ها درباره سودده بودن صندوق پالایشی

به گزارش خبرنگار مهر، پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه گذاری ETF مرکب از سهام چهار پالایشگاه که به صندوق دارا دوم مشهور شده، بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، از امروز آغاز شده و تا ۱۹ شهریور ادامه می‌یابد.

در این صندوق قرار است در هر واحد یا یونیت‌های سرمایه گذاری، تعدادی سهم از نمادهای شپنا، شتران، شبریز و شبندر که همگی شرکت‌های پالایشی هستند، به خریداران عرضه شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از دولت، بخشی از سهام شرکت‌های پالایشی را در دست دارد. سهم این شرکت دولتی در پالایشگاه اصفهان ۱۳.۷۵ درصد معادل ۷ میلیارد سهم، پالایشگاه تهران ۱۵.۸۵ درصد معادل ۷ میلیارد سهم، پالایشگاه بندرعباس ۱۶.۶۶ درصد معادل ۵ میلیارد سهم و پالایشگاه تبریز ۱۶.۱۴ درصد معادل ۲ میلیارد سهم است.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس و عضو شورای عالی بورس دو شب پیش در برنامه زنده تلویزیونی از فرمول جدید قیمت گذاری هر یونیت از این صندوق خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تصمیم شورای عالی بورس، قیمت کشف شده هر سهم از ۴ نماد پالایشی قابل عرضه در دارا دوم در معاملات روز چهارشنبه ۲۹ مرداد با ۲۰ درصد تخفیف به عنوان ملاک قیمت گذاری هر یونیت دارا دوم تعیین شده است.

با این حال اگرچه هر ۴ نماد پالایشی دارا دوم در ماههای اخیر جز نمادهای با بازدهی بالا و حتی بعضاً شاخص ساز در تعدادی از روزهای کاری بورس تهران بوده اند، ولی اصلاح قیمت سنگین ارزش سهام شرکت‌های بورسی و ریزش بالای شاخص بورس تهران و فرابورس در ۱۰ روز کاری اخیر، برخی سرمایه گذاران و افراد علاقه مند به خرید واحدهای سرمایه گذاری دارا دوم را نسبت به حضور در پذیره نویسی این ETF مردد کرده است.

محمد خبری زاد کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا دارا دوم بخریم یا نه؟ اظهار داشت: در هنگام پذیره نویسی دارا اول به بسیاری از افراد پیشنهاد خرید دادیم؛ با توجه به آغاز بهبود روند بازار که از دیروز آغاز شده، در خصوص دارا دوم نیز پیشنهاد خرید آن را به سرمایه گذاران می‌دهیم.

وی یادآور شد: دولت قطعاً از دارا دوم حمایت می‌کند. از قیمت روز ۲۹ مرداد با اعمال ۲۰ درصد تخفیف که ملاک تعیین قیمت دارا دوم است، اگر ریزش بازار ادامه می‌یافت، این تخفیف بلااثر می‌شد؛ اما زمان پذیره نویسی با زمان رشد شاخص یکی شده و مانند دارا یکم که عرضه آن با دوران رشد بازار همزمان شده بود، می‌تواند در سودده شدن دارا دوم مؤثر باشد.

وی در خصوص افزایش سوددهی نمادهای پالایشگاهی به دلیل تخفیف‌های جدید خوراک پالایشگاه‌ها از سوی شرکت ملی پالایش و پخش نیز تصریح کرد: قرار بود روز گذشته شرکت‌های صنعت پالایش بورسی، وضعیت تخفیف خوراک را شفاف سازی کامل کنند که این خوراک قرار است با چند درصد تخفیف به آنها فروخته شده و چه میزان تأثیر در افزایش سوددهی آنها دارد؛ این شفاف سازی به دلگرم شدن خریداران و سرمایه گذاران در بازار می‌انجامید.

وی افزود: اگر این حمایت‌های دولت از شرکت‌های پالایشی ادامه یابد، خرید دارا دوم برای افرادی که پول‌های خرد دارند، توصیه می‌شود.



خبری زاد توصیه کرد: با توجه به اینکه خرید دارا دوم تا ۱۹ شهریور فرصت دارد، علاقه مندان به خرید دارا دوم دو سه روز کاری پیش رو در بورس را به رصد این نمادها بپردازند و اگر از ادامه روند صعودی بازار مطمئن شدند، در پذیره نویسی دارا دوم شرکت کنند.



