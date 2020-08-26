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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۸

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد؛

مراکز سه گانه عرضه دام بهداشتی تا روز تاسوعا باز هستند

مراکز سه گانه عرضه دام بهداشتی تا روز تاسوعا باز هستند

راد اعلام کرد: مراکز سه‌گانه عرضه بهداشتی دام این سازمان در روزهای پنج‌شنبه ششم، جمعه هفتم و شنبه هشتم شهریور مصادف با روز تاسوعا از ۷ صبح تا ۸ شب یک‌سره باز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سید سعید راد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت شهروندان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران است، افزود: مراکز مذکور از ابتدای ماه محرم با افزایش تعداد کادر بهداشتی و ارتقای ظرفیت خدماتی به منظور تأمین دام مورد نیاز و نظارت بر عرضه و ذبح آنها، در خدمت عموم شهروندان و عزاداران حسینی هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از فعالیت تمام‌وقت جایگاه‌های عرضه بهداشتی دام در روزهای منتهی به عاشورا خبر داد و تاکید کرد: ساعات کار این مراکز در این ایام، ۴ ساعت افزایش یافته و از ۷ صبح تا ۸ شب بدون وقفه مشغول به کار هستند تا شهروندان با آرامش خاطر و آسودگی خیال برای انتخاب و خرید دام مورد نیاز خود اقدام نمایند.

نشانی سه جایگاه عرضه بهداشتی دام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به منظور انجام قربانی و ادای نذری به شرح زیر اعلام شده است:

۱- جایگاه منطقه ۴ به نشانی: تهرانپارس، حکیمیه، خیابان سازمان آب (شهید برادران باباییان)، کوچه شیدا
۲- جایگاه منطقه ۱۵ به نشانی: بزرگراه امام رضا (ع)، بعد از گردنه تنباکویی، نرسیده به بازار گل امام رضا (ع)
۳- جایگاه منطقه ۱۸ به نشانی: بزرگراه آزادگان، بعد از ورودی احمدآباد مستوفی، گلستان سوم

کد مطلب 5008743

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