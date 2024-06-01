راندمان نیروگاهی کشور بالاتر از میانگین جهانی است

ناصر اسکندری معاون راهبری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی نیروگاه‌ها برای ایام پیک گفت: تعمیرات نیروگاهی کشور که نزدیک به ۱۱۰ هزار مگاوات بود به خوبی پیش رفته و امیدوارم در روزهای آینده تمامی فعالیت‌های تعمیراتی خاتمه پیدا کند و نیروگاه‌ها مشابه سال‌های گذشته و با آمادگی کامل در اوج مصرف در اختیار شبکه باشند.

به گفته این مقام مسؤول، امسال هم پیش بینی می‌شود که آمادگی نیروگاهی بیش از ۹۸ درصد باشد.

اسکندری خاطر نشان کرد: تعمیرات مورد نیاز نیروگاه‌ها به درستی انجام می‌شود و نیروگاه‌ها هم مانند سال گذشته فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی است و مابقی از طریق دی جی ها، نیروگاه‌های اتمی و نیروگاه‌های آبی تأمین می‌شود.

معاون راهبری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در رابطه با پایین بودن راندمان بسیاری از نیروگاه‌های کشور خاطر نشان کرد: در این راستا با برنامه‌هایی که در حوزه احداث و ارتقا ظرفیت نیروگاه‌ها داریم پیوسته راندمان نیروگاه‌ها رو به افزایش است و در وضعیت فعلی وضعیت راندمان نیروگاه‌های کشور با عدد ۳۹.۳ از میانگین جهانی بالاتر است که امیدواریم این روند افزایش راندمان ادامه دار باشد.