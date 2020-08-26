قزوین و تاکستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بیست و چهار ساعت گذشته ۳۳ بیمار جدید با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شده اند.

وی افزود: در این مدت متأسفانه ۷ نفر از بیماران به دلیل شرایط حاد تنفسی جان خود را از دست داده اند.

نامدار تصریح کرد: در مجموع در حال حاضر ۲۸۵ نفر با علائم بیماری کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شده اند و تحت درمان قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: با توجه به بررسی‌های انجام شده در حال حاضر در شهرهای تاکستان و قزوین وضعیت قرمز و در البرز و بوئین زهرا وضعیت زرد داریم و در شهرستان آوج هم شرایط سفید است.

وی اظهار داشت: همچنان از شهروندان استان انتظار داریم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی باشند و با توجه به فاصله گذاری از گسترش بیماری جلوگیری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: توصیه می‌کنیم عموم مردم، از حضور در مراکز پر جمعیت خودداری کرده و در ترددهای درون شهری با زدن ماسک مراقب سلامت خود و دیگران باشند.

نامدار اضافه کرد: همچنین درخواست می‌کنیم در ایام تعطیلات روزهای آینده از سفر جدا خودداری شود و با ماندن در منزل در کنترل بیماری به کادر درمانی کمک کنیم.