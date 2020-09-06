به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: گرانی‌ها بسیار افسارگسیخته است و تبدیل به دغدغه مردم شده است و نبود نظارت بر بازار باعث شده که مردم ضعیف زیر بار گرانی‌ها له شوند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما پاسخی برای مردم نداریم و تقاضا دارم که هیئت رئیسه مجلس گزارشی درباره اقدامات مجلس برای کاهش گرانی‌ها ارائه کند.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: اوضاع افسارگسیخته قیمت‌ها، تورم و گرانی برای همه مردم مسئله‌ای آزاردهنده شده است.

وی با اشاره به اینکه منشاء این گرانی‌ها سیاست‌های اشتباه پولی است که مجلس برای مقابله با این سیاست‌ها اقداماتی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به مسئله بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های پولی ورود کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی با اقتصاددانان و اعضای شورای هماهنگی سران قوا، جلسات متعددی را داشته است و به هر صورت باید کمیسیون‌های مجلس ورود جدی تری به مسئله مقابله با گرانی‌ها داشته باشند.