به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جوکاری اظهار کرد: مرمت اضطراری و استحکامی آرامگاه زین‌الدین علی با همکاری هیئت امنا و نظارت کارشناسان اداره‌کل استان با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون ریال انجام شد.

وی ادامه داد: این مکان به‌صورت چهارطاقی است که طاق‌ها به‌صورت جناغی و پلان بنا به‌صورت چلیپا شکل و خط روی سنگ‌ها کوفی مزهر است و مصالح به‌کاررفته در بنا با استفاده از لاشه‌سنگ و گچ است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کازرون اضافه کرد: این آرامگاه معروف به زین‌الدین علی است که دو شخصیت دیگر به نام‌های ابوبکر همدانی و ضیاالدین مسعود در این مکان آرمیده‌اند که متعلق به قرن هفتم و هشتم هستند، زین‌الدین علی و ضیاالدین مسعود دو دانشمند زمان خود بوده و مورد احترام جامعه بوده‌اند، ابوبکر همدانی بعد از مهاجرت از همدان در شهر کازرون سکنی گزیده و در همان‌جا فوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آرامگاه به شماره ۱۳۵۳۲ در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.